الأخطاء تجبر فرنسا على إيقاف تكنولوجيا المرمى

باريس (د ب أ)

أوقفت الرابطة الفرنسية لأندية كرة القدم المحترفة، استخدام تكنولوجيا خط المرمى في مباريات مسابقات الدوري، لفترة غير محددة، بعد وقوع خطأين اثنين للتكنولوجيا.

وأبلغت الرابطة شركة «جول كنترول» الألمانية التي توفر نظام تكنولوجيا خط المرمى لمسابقات الدوري، بالقرار بعد «إخفاقين فنيين جديدين» للتكنولوجيا في مباريات دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الفرنسية.

وأضافت الرابطة الفرنسية في بيان أنها كانت قد أبلغت الشركة الألمانية رسمياً في 21 ديسمبر الماضي بوقوع «أعطال عدة». ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الرابطة بعد أيام لاتخاذ القرار فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً في استخدام التكنولوجيا. وتعد شركة «جول كنترول» واحدة من أربع شركات معتمدة لتوفير تكنولوجيا خط المرمى ، وقد جرى اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، ويرأس الشركة سيمون رولفس لاعب المنتخب الألماني السابق.