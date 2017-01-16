القمة العالمية لطاقة المستقبل تنطلق اليوم بحضور 38 ألف مشارك من 175 دولة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم القمة العالمية لطاقة المستقبل، تحت عنوان «خطوات عملية نحو مستقبل مستدام» بمشاركة حشد كبير من قادة السياسة والأعمال، ضمن فعاليات أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.

وبجانب النسخة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ينطلق اليوم أيضاً المؤتمر الخامس للقمة العالمية للمياه، إضافة إلى معرض «إيكوويست».

ومن المتوقع أن يستضيف الحدث نحو 38 ألف مشارك من 175 دولة، بمن فيهم 5 رؤساء دول وأكثر من 80 وزيراً و880 شركة عارضة من 40 دولة.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أكبر تجمع حول الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، يناقش فرص وتحديات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن المائي المترابطة.