صور.. محمد بن راشد: كلية «الدفاع الوطني» مصنع الرجال

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج الدورة الرابعة في كلية الدفاع الوطني في العاصمة أبوظبي صباح أمس.

وأشاد سموه خلال الحفل الذي أقيم برعاية سموه بالمستوى الأكاديمي الراقي الذي وصلت إليه كلية الدفاع الوطني رغم عمرها الزمني القصير، منوهاً بأهمية الدراسات الاستراتيجية والأمنية التي يتلقاها الدارسون في الكلية من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

ووصف سموه الكلية بأنها مصنع الرجال الأكفاء المؤهلين بقوة العلم والابتكار والإبداع في تخصصاتهم التي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار الوطني والتخطيط السليم لحماية أمننا ومكتسباتنا الوطنية.