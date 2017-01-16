«أدنوك للتوزيع» تعزز خدمات محطة «مدينة الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» تنفيذ مشروع خاص بتعزيز نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة في محطة خدمة «مدينة الضباط» الواقعة على شارع الخليج العربي، ودعم قدرة المحطة على تلبية مستويات الطلب العالية على مختلف أنواع الوقود في المحطة، من خلال زيادة عدد مضخات الوقود فيها.

وخلال فترة المشروع، ستواصل المحطة تقديم خدماتها بشكل اعتيادي باستثناء خدمات تعبئة وقود الديزل الصديق للبيئة، إذ يستهدف المشروع تغيير اثنتين من المضخات العاملة والمخصصة لوقود الديزل الصديق للبيئة فقط إلى أربع مضخات جديدة تقدم باقة متنوعة من الوقود تشمل إي بلس 91، خصوصي 95، سوبر 98 إلى جانب وقود الديزل الصديق للبيئة.

وتمتاز محطة خدمة «مدينة الضباط» بموقعها الجغرافي المميز، حيث تخدم المحطة طريق الخليج العربي الحيوي في مدينة أبوظبي من جهة ومدينة الضباط المجاورة من جهة أخرى.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع» «نحرص في ’أدنوك للتوزيع‘ على دراسة مستويات الطلب على منتجاتنا وخدماتنا في كافة محطات الخدمة التابعة لنا، ونلتزم بالتفاعل مع نتائج هذه الدراسات عبر تنفيذ مشاريع توسعة وإضافة خدمات جديدة قادرة على تلبية توقعات العملاء». وفي الوقت الراهن، تشمل قائمة خدمات المحطة توفير الوقود بأنواعه الثلاثة إي بلس 91، خاص 95، سوبر 98، والغاز الطبيعي للمركبات، وتبديل الزيت، وغسيل آلي للسيارات، مطعم للمأكولات السريعة، ومتجر واحة أدنوك، بالإضافة إلى توفير إسطوانات الغاز المسال.