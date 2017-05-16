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دهاليز الظلام يشهد تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017

شروق عوض (دبي)

شهد الجزء الأول من فيلم «دهاليز الظلام» الذي بثه تلفزيون أبوظبي، أول أمس، وتناول خفايا وبدايات التنظيم السري لـ «الإخوان» في دولة الإمارات، تفاعلاً لافتاً من آلاف المغردين ورواد التواصل الاجتماعي حول العالم.

وتصدر هاشتاق «#دهاليز_الظلام» مواقع التواصل الاجتماعي ليتحول إلى وسم عالمي في وقت قياسي، حيث حقق قرابة 150 مليون مشاهدة في هذه المواقع، وشكل حديث الساعة بالنسبة إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة، إذ تناول تجربة الإخوان السوداوية منذ انطلاقتهم في عشرينيات القرن الماضي مروراً لمطامعهم وأفكارهم الظلامية الهدامة وصولاً إلى محاولاتهم الفاشلة للنيل من عزيمة ومكتسبات ومنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر المغردون أن عرض الفيلم الموثق بشهادات خبراء وإعلاميين وأصحاب تجارب سابقة مع التنظيم، يعد ضربة موجعة في خاصرة التنظيم الإرهابي، وتكشف زيف معتقداته وفساد أفكاره الهدامة، متستراً لعباءة الدين.

وأشاد المغردون بتجربة الإمارات وقدرتها على لجم وتعرية هذه الجماعة التكفيرية، وتحصين المجتمع من بطشها وحماية الأجيال من خفافيش الظلام التي تكشفت أوراقها وبان زيفها، معتبرين الفيلم أداة قوية لتوعية المجتمع من خطر الإرهاب، وفضح المؤامرة التي كانت تحاك ضد الدولة في نكران واضح للجميل والمعروف من قبل هذه الفئة «الباغية».

وأكدوا أن تصدي الإمارات لهذه الجماعة، يعد خطوة جريئة على الطريق الصحيح، داعين الدول العربية كافة إلى أن تحذو حذو الإمارات في لجم هذا التنظيم ومنعه من التحكم بمقدرات الدول وأرواح شعوبها لتحقيق مطامع ذاتية ضيقة. وأشاروا إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين من يصون وطنه ويضحي بدمه من أجل رفعته، ومن يخون الوطن لتحقيق مآرب حزبية ضيقة بروح انتقامية عدوانية، وبث روح الفتنة والفرقة، وتساءل المغردون أيضاً عن موعد الجزء الثاني من هذا الفيلم الوثائقي كمؤشر واضح على حجم الاهتمام بالموضوع. ... المزيد
     
 

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