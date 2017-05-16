«الاتحادية العليا» تؤيد الحكم بالسجن 10 سنوات لإماراتية مدانة بدعم الإرهاب

علي العمودي (أبوظبي)

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري برفض الطعن المقدم منْ ع.ع.م.ع (إماراتية الجنسية -39 عاماً)، وتأييد الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بدعم الإرهاب، ومصادرة المضبوطات، مع إلزامها بالمصاريف.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت في 15 فبراير الماضي حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ع.ع.م.ع بعد إدانتها بدعم الإرهاب ومصادرة أجهزة الاتصال المضبوطة المستخدمة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها وإلزامها بالمصروفات القضائية المقررة. وبرأت المحكمة في الوقت ذاته شقيقتها أ.ع.م.ع (43 عاماً)، مما نسب إليها.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لـ«ع.ع.م.ع» تهم:

1 - أنشأت وأدارت مواقع إلكترونية «حسابات على المواقع الإلكترونية، وهي: منتدى جماعة أنصار البريدية - منتدى الفردوس - منتدى الشورى - منتدى المختصين - منتدى الإخلاص - منتدى الحسبة - منتدى الإبداع - شبكة الفداء الإسلامية - منتديات شبكة شموخ الإسلام»، ونشرت عليها أخباراً ومعلومات لتنظيم «القاعدة» الإرهابي والأعمال التي يقوم بها للترويج والتحبيذ لتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة» ومعلومات تسهل الاتصال بين أعضائه على النحو المبين بالتحقيقات.