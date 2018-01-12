ليفربول وسيتي جاهزان لـ «موقعة آنفيلد»

لندن (أ ف ب)

أتم ليفربول الرابع استعداده لمواجهته المصيرية على ملعب آنفيلد مع مانشستر سيتي المتصدر، والتي تعد مواجهة من العيار الثقيل غداً، في المرحلة الـ23 من الدوري الانجليزي، وبرغم افتقاد الليفر لنجمه البرازيلي كوتينيو المنتقل إلى برشلونة الإسباني، إلا أن المدير الفني يورجن كلوب أعد العدة لتلك المواجهة، لكونها تمثل أملاً كبيراً في البقاء بدائرة المنافسة.

ويلتقي مانشستر يونايتد الثاني ضيفه ستوك سيتي بعد غدٍ، أما تشيلسي الثالث وحامل اللقب فيلعب مع ليستر سيتي اليوم، ويخوض توتنهام الخامس اختباراً صعباً مع ضيفه إيفرتون التاسع، في حين يحل آرسنال السادس ضيفاً على بورنموث.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق مريح يبلغ 15 نقطة عن غريمه مانشستر يونايتد، الذي يتقدم بدوره بنقطة واحدة عن تشيلسي. ويأتي ليفربول رابعاً، وله 44 نقطة، مقابل 41 لتوتنهام، و39 لآرسنال.

ويخوض ليفربول مباراته الأولى بعد انتقال صانع ألعابه كوتينيو إلى برشلونة، في صفقة كبيرة، بلغت 160 مليون يورو.