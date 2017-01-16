«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع باراجواي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعاً موسعاً مع وفد قطاع الأغذية من جمهورية باراجواي، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وترسيخ الروابط والصلات وفتح آفاق جديدة بين رجال الأعمال والشركات في أبوظبي وباراجواي.

وأكد إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة تبذل جهودها لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومد جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري التي تعود بالنفع والخير على دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باراجواي الصديقة، مشيراً إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي وترسيخ الروابط والصلات وفتح آفاق جديدة.

وأشار المحمود خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع وفد قطاع الأغذية من جمهورية باراجواي برئاسة معالي جوستافو ليتيي وزير الصناعة والتجارة، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري وإقامة روابط أوسع بين رجال الأعمال والشركات في أبوظبي وباراجواي على الرغم من أن المبادلات التجارية بين إمارة أبوظبي وباراجواي ضعيفة جداً ولا تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، موضحاً أن تواضع أرقام المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وبما يساهم في رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

ورحب المحمود برئيس وأعضاء وفد قطاع الأغذية من جمهورية باراجواي، مؤكداً أن الفرصة متاحة لتوسيع مجالات التعاون بين الشركات الإماراتية وشركات باراجواي في عدد من القطاعات الحيوية والتي يأتي في مقدمتها قطاع إنتاج المواد الغذائية واللحوم، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي أصبحت مركزاً لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى لإقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في أبوظبي لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من المزايا والتسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في الإمارة.