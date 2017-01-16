«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع باراجواي

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعاً موسعاً مع وفد قطاع الأغذية من جمهورية باراجواي، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وترسيخ الروابط والصلات وفتح آفاق جديدة بين رجال الأعمال والشركات في أبوظبي وباراجواي.
وأكد إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة تبذل جهودها لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومد جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري التي تعود بالنفع والخير على دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باراجواي الصديقة، مشيراً إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي وترسيخ الروابط والصلات وفتح آفاق جديدة.
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ورحب المحمود برئيس وأعضاء وفد قطاع الأغذية من جمهورية باراجواي، مؤكداً أن الفرصة متاحة لتوسيع مجالات التعاون بين الشركات الإماراتية وشركات باراجواي في عدد من القطاعات الحيوية والتي يأتي في مقدمتها قطاع إنتاج المواد الغذائية واللحوم، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي أصبحت مركزاً لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى لإقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في أبوظبي لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من المزايا والتسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في الإمارة.
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