شباب الأهلي دبي يرفع «الراية البيضاء»!

مراد المصري (حتا)

اعترف شباب الأهلي دبي بأن آماله انتهت منطقياً، في سباق المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، بعد التعادل مع حتا بهدف لكل منهما أمس الأول، على استاد حمدان بن راشد، مع بداية الدور الثاني للبطولة، حيث أصبح رصيد الفريق 16 نقطة، بفارق شاسع عن «أهل القمة»، في مباراة خرج منها الفريق بـ«قمة الأضرار»، ليس فقط ضياع نقطتين، ولكن أيضاً إصابة المولدوفي لوفانور.

وتأثر شباب الأهلي دبي هذا الموسم بسلسلة التعادلات التي أدت في النهاية إلى إقالة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وحاول المدرب المواطن المهندس مهدي علي إعادة ترتيب الأوراق، إلا أن النتائج لم تخدمه، وما زال يبحث عن أول فوز له مع الفريق في الدوري، بخسارته أمام الوصل وتعادله مع حتا.

وتحدث عبدالمجيد حسين مدير فريق شباب الأهلي عقب المباراة وقال: المنافسة على اللقب انتهت بالنسبة لهم، إلا أن ذلك لا يمنع من القتال في جميع المباريات المقبلة للتواجد ضمن «المربع الذهبي»، حيث يملك فريقنا تاريخاً وبطولات في مسرته، وبالتالي المفروض عدم ابتعادنا عن المراكز الأربعة الأولى، وهو ما نسعى لتحقيقه.

ورفض عبد المجيد حسين، اعتبار الغيابات عذراً للتعادل، وقال: غاب عنا في المباراة وليد عباس وماجد حسن وديوب، كما لم يبدأ خميس إسماعيل وإسماعيل الحمادي المباراة بسبب عودتهم مؤخراً من المنتخب، وهذا ليس عذراً، ولم يقدم الفريق ما يشفع له لحصد الفوز.