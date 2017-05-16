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لا تستسلم.. قصَّتي مع البشر والسرطان «1 ـ 5»

«ستموت بعد أسبوعين!».. المفاجأة والإيمان
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تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017

تأليف ــ أ. د. جمال سند السويدي

عرض ــ خالد عمر بن ققه

حين شرّفني الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ـ بالاطلاع على كتابه الجديد «لا تستسلم.. قصتي مع البشر والسرطان»، والذي سيصدر قريباً تحت عنوان «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي»، بدر إلى ذهني التساؤل التالي: هل سيتطرق الكاتب إلى مسائل ذات طابع خصوصي، شخصي وأسري وقبلي، وحتى سياسي مثلاً؟، وعندما قرأت الكتاب وجدته يُفصَّل تجاربه الحياتية، ويُقدَّم إجابات لأسئلة طُرحت خلال السنوات الماضية، منها: ما مدى قربه من صانع القرار في دولة الإمارات؟، ومن أين يستمد الجرأة في الجهر برأيه؟.. إلخ.

كتاب «لا تستسلم» الذي تنفرد «الاتحاد» بنشره على حلقات، جديد من ناحية الموضوع والطرح والمنهج، فيه يسرد جمال سند السويدي خلاصة تجاربه مع البشر، ومع مرض السرطان، ويأتي على أدق التفاصيل في حياته، النجاح والفشل، الصحة والمرض، القوة والضعف، والهدف من كل ذلك هو زرع الأمل في الناس، أينما وجدوا.. إنه يُمثّل تجربة جمال السويدي الإنسان والمفكر والباحث، فيها الحديث عن الذات، وعن الأسرة، وعن الوطن والأمة، وعن علاقة المثقف بالسلطة.. كتاب يجعلنا نكتشف جمال السويدي من جديد، وأيضاً نتعرَّف إلى أسلوبه في مواجهة مصاعب الحياة..

وفيما يلي نص الحلقة الأولى: ... المزيد
     
 

الايمان في حياة المبدع جمال السويدي

الصبور ، اسم من اسماء الله الحسنى وصفة تحلى بها المبدع جمال السويدي وفقك الله واتم نعمه عليك \r\nقرأت البداية فهي بالنسبة لي اشبه ما تكون بسيدة دخلت الى سوق مجوهرات لتنتقي قطعه فتاهت وهامت من اي هذا الكم الهائل تقتني ، هنا انا شخصيا استمتعت ومنذ البداية واسمح لي بالاحتفاظ بهذه الدرة الثمينه من قناعاتك وفلسفتك المبهرة للايمان \r\nشكرا لكم ودمتم ومع اطيب المنى بالسعادة .\r\n«الإيمان، في وجه من وجوهه، هو يقين ثابت بوجود قوة عليا ترعى خطواتك.. قوة منبثة في كل مكان يُدركه العقل أو يعجز عن إدراكه، تُخبرك في أعمق أعماق روحك أن ثمة من يشملك بالعناية ويختار لك طرقاً لم تتخيلها بتصوراتك الشخصية».

عبدالله نجم الربيع النعيمي | 2017-05-16

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