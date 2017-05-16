«ستموت بعد أسبوعين!».. المفاجأة والإيمان

تأليف ــ أ. د. جمال سند السويدي
عرض ــ خالد عمر بن ققه
حين شرّفني الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ـ بالاطلاع على كتابه الجديد «لا تستسلم.. قصتي مع البشر والسرطان»، والذي سيصدر قريباً تحت عنوان «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي»، بدر إلى ذهني التساؤل التالي: هل سيتطرق الكاتب إلى مسائل ذات طابع خصوصي، شخصي وأسري وقبلي، وحتى سياسي مثلاً؟، وعندما قرأت الكتاب وجدته يُفصَّل تجاربه الحياتية، ويُقدَّم إجابات لأسئلة طُرحت خلال السنوات الماضية، منها: ما مدى قربه من صانع القرار في دولة الإمارات؟، ومن أين يستمد الجرأة في الجهر برأيه؟.. إلخ.
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