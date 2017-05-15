الشارقة (الاتحاد)

في إطار زياراته لتوسيع مجال أنشطته الثقافية في محافظتي الفيوم وبني سويف، أقام بيت الشعر في الأقصر (جنوبي مصر)، أمسيةً شعريةً، في الفيوم، أول من أمس، شارك فيها عدد من شعراء المحافظة.

قدَّم للأمسية الشاعر محمد حسني إبراهيم، ورحب بوفد بيت الشعر المكون من مدير بيت الشعر الشاعر حسين القباحي، والدكتور جمال التلاوي، والشعراء أشرف البولاقي، عضو مجلس أمناء بيت الشعر، وفتحي عبد السميع، وعمرو الشيخ، وحسن عامر منسق عام أنشطة بيت الشعر.

وقال القباحي: «يسعى بيت الشعر- على الدوام- للبحث عن المنتج الشعري الحقيقي ورعايته، وتحيز البيت هو تحيز للجمال وللقيمة التي تدفع للخير والحق والجمال، والسعي إلى تعميق الانتماء لهذا الوطن بمفهومه الكبير الواسع».

وفي ختام الأمسية، استمع الحضور إلى أغاني الفنان عهدي شاكر.