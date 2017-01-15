أبوظبي (الاتحاد)

استكمل «مكتب التنظيم والرقابة» استعداداته للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة من القمة العالمية للمياه 2017، لاستقبال الوفود والزوار، وتأتي مشاركة المكتب في فعاليات القمة العالمية للسنة الخامسة على التوالي بهدف التعريف بدور المكتب وبمساهماته في إرساء قطاع عالمي المستوى للمياه والكهرباء والصرف الصحي في أبوظبي، بحسب بيان أمس.

وقال سيف سعيد القبيسي، المدير العام بالإنابة لمكتب التنظيم والرقابة «بينما تواصل الإمارة للتخطيط للجيل القادم من التطورات، يعمل المكتب باستمرار على نحو وثيق مع شركاء القطاع لإيصال رؤية قيادتنا لتأمين قطاع ذو كفاءة عالية يلبي متطلبات أبوظبي مع ضمان المحافظة على مواردنا. ويعكس حضورنا في القمة عرضنا للتعريف بالقطاع وبعض التطورات الرئيسة لدينا بالإضافة إلى توفير منصة كبيرة للتواصل مع قادة العالم وصناع السياسات والخبراء في هذا القطاع للبحث عن حلول للتحديات في قطاع الماء والطاقة والاستدامة».

وسيقوم مكتب بتسليط الضوء على التطورات المهمة من خلال إطلاق عدد من الإصدارات الجديدة خلال مؤتمر قمة المياه 2017، بما في ذلك: الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق، والإطار التنظيمي لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وقواعد الممارسة الخاصة بتفتيش وتنظيف خزانات مياه الشرب الخاصة بالمستهلكين، ومع توقع استضافتها لأكثر من 32 ألف زائر من المختصين والمعنيين بقطاعات المياه والطاقة والبيئة من كافة أنحاء العالم، تشكل القمة العالمية للمياه 2017 في أبوظبي منصة مثالية بالنسبة لمكتب التنظيم والرقابة لبناء العلاقات والشراكات، وتبادل الخبرات، والتعريف بنتائج بعض المبادرات الهادفة إلى إدارة موارد المياه والطاقة بكفاءة في أبوظبي والمنطقة.