أبوظبي (الاتحاد)
استكمل «مكتب التنظيم والرقابة» استعداداته للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة من القمة العالمية للمياه 2017، لاستقبال الوفود والزوار، وتأتي مشاركة المكتب في فعاليات القمة العالمية للسنة الخامسة على التوالي بهدف التعريف بدور المكتب وبمساهماته في إرساء قطاع عالمي المستوى للمياه والكهرباء والصرف الصحي في أبوظبي، بحسب بيان أمس.
وقال سيف سعيد القبيسي، المدير العام بالإنابة لمكتب التنظيم والرقابة «بينما تواصل الإمارة للتخطيط للجيل القادم من التطورات، يعمل المكتب باستمرار على نحو وثيق مع شركاء القطاع لإيصال رؤية قيادتنا لتأمين قطاع ذو كفاءة عالية يلبي متطلبات أبوظبي مع ضمان المحافظة على مواردنا. ويعكس حضورنا في القمة عرضنا للتعريف بالقطاع وبعض التطورات الرئيسة لدينا بالإضافة إلى توفير منصة كبيرة للتواصل مع قادة العالم وصناع السياسات والخبراء في هذا القطاع للبحث عن حلول للتحديات في قطاع الماء والطاقة والاستدامة».
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