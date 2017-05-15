«ذئاب» رومــا تفترس «اليوفي» وتؤجل الحسم

عمرو عبيد (القاهرة)

حافظ «ذئاب روما» على مركز الوصيف في الكالتشيو بالفوز على يوفنتوس 3 /‏‏ 1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي، وعلى الرغم من تقدم «اليوفي» بهدف مبكر فإن رد «الجيلاروسي» جاء صاعقاً بثلاثية، قلصت الفارق بينه وبين صاحب القمة منذ 30 جولة إلى 4 نقاط فقط، متفوقاً على نابولي الثالث بفارق نقطة واحدة، وإذا كان «الذئاب» قد نجحوا في حرمان «السيدة العجوز» من حسم اللقب السادس على التوالي، بشكل رسمي في تلك الجولة، فإن الأمر لا يعدو سوى عرقلة غير مؤثرة على بقاء البطولة في خزائن «البيانكونيري»، الذي لن يجد أي صعوبة في تجاوز كروتوني صاحب المركز الـ 18 مطلع الأسبوع المقبل.

وقدم روما مباراة قوية لإلحاق الهزيمة بالبطل المنتظر، إلا أن التشكيل الأساسي لليوفي في تلك المباراة عكس حقيقة الوضع بالنسبة لأليجري، الذي أبعد 6 لاعبين أساسيين عن بدء اللقاء، رغبة في منحهم أكبر قدر من الراحة قبل مواجهة لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا غداً، الأربعاء، بالإضافة إلى اهتمامه الأول بمنازلة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أول الشهر المقبل، وهو ما دفعه للحفاظ على قوته الأساسية خوفاً من أي إصابة قد تلحق بأحدهم قبل الختام الحاسم لهذا الموسم، الذي يحلم فيه كل عشاق السيدة العجوز بالتتويج بثلاثية تاريخية تعيد الأمجاد القديمة للقلعة الإيطالية العريقة!

وجاءت تصريحات أليجري لتؤكد على هذا المعنى بوضوح، بعدما طالب لاعبيه بعدم التوتر إزاء تلك الهزيمة، التي قال عنها: إنها لم تقلقه على الإطلاق، وأكمل قائلاً: تلك النتائج قد نتعرض لها أحياناً في موسم طويل، خاصة أننا واجهنا صاحب المركز الثاني، كما أننا قدمنا شوطاً أولاً جيداً، لكن رأيت الفريق يتراجع بشدة في الشوط الثاني، والآن علينا أن نهتم بلقاء الأربعاء من أجل الفوز بلقب الكأس، ثم سيكون علينا حسم أمر الدوري في لقاء كروتوني الصعب، وبعدها نتفرغ لنهائي دوري الأبطال.. وعن سؤاله حول ما إذا كان التغيير الواضح في التشكيل هو سبب تلك النتيجة وهذا الأداء، أجاب المدير الفني الباحث عن الحفاظ على لقبى الدوري والكأس للمرة الثالثة على التوالي: لا أعتقد أن تغيير التشكيل هو سبب الخسارة، خاصة أننا لعبنا جيداً في الشوط الأول، وفي النهاية أشاد بالجابوني الشاب ماريو ليمينا الذي سجل هدف «البيانكونيري» الوحيد في اللقاء قائلاً: أشعر بسعادة كبيرة من أجله بعدما قدم أداءً جيداً وسجل هدفاً بعد غياب طويل.

موقع الصحيفة الشهيرة «لاجازيتا ديللو سبورت»، كتب عقب المباراة أن روما «السوبر» نجح في العودة إلى المباراة، على الرغم من التأخر بهدف مبكر ليحطم «اليوفي» بثلاثية ويؤجل احتفالات الفوز باللقب السادس على التوالي، وأكد غياب التركيز عن لاعبي «السيدة العجوز» في المباريات الأخيرة في «الكالتشيو»، بعدما جمعوا نقطتين فقط خلال آخر ثلاث جولات، وهو ما اعتبرته الصحيفة أمراً غريباً، لكنها اعتبرت أن اهتمام الفريق ببطولتي الكأس ودوري الأبطال، مع ثقتهم في أن لقب «الكالتشيو» مضمون، هو ما تسبب في ذلك التراجع مؤخراً، لكنها على الجانب الآخر أشادت بفريق «الذئاب» الذي يبدو مطمئناً إلى تحقيق المركز الثاني بعيداً عن خطر نابولي القريب، وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك عندما قالت إن الحلم المستحيل قد يتحقق إذا ما فعل كروتوني «المعجزة» وفاز على اليوفي في الجولة المقبلة !

أما صحيفة «كوريري ديللو سبورت» فقد أفردت صفحتها الأولى من النسخة المطبوعة، لصورة تحمل احتفال لاعبي روما بثلاثيتهم، فيما ظهر السويسري ستيفان ليشتناير مدافع اليوفي منكس الرأس، وكتبت الصحيفة عنوانا ضخماً: طوفان روما صعق اليوفي بثلاثية وحرمه من الاحتفال بالتتويج، وكتبت صحيفة «توتو سبورت» أن التتويج قد تأجل بسبب تدوير اللاعبين والاهتمام بنهائي الكأس، كما اهتمت بردود فعل جماهير يوفنتوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إن القلق بدأ يساور عشاق اليوفي عقب تلك الهزيمة الثقيلة في الأولمبيكو، وهو ما ظهر عبر آلاف الرسائل على موقع تويتر، حيث انتقد كثيرون التغيير الكبير الذي طرأ على تشكيل الفريق في مواجهة روما حتى لو كان من أجل مواجهة الكأس أمام لاتسيو، وقال البعض: إن حسم لقب الدوري أمام «الذئاب» كان كفيلاً بمنح اللاعبين الكثير من الثقة والهدوء خلال الفترة الحاسمة الأخيرة من عمر هذا الموسم، وأبدي آخرون تخوفهم من ضياع حلم الثلاثية الذي بات قريباً للغاية من «البيانكونيري» !