مبادلة تدعم «القادة الشباب لطاقة المستقبل» من معهد مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة، عن دعم شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» لمساعي برنامج «القادة الشباب لطاقة المستقبل» (YFEL) خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 المنعقد حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويهدف برنامج «القادة الشباب لطاقة المستقبل»، مبادرة التوعية من معهد مصدر، إلى إعداد قادة الغد المؤهلين ودعم مساعي الدولة لتنمية رأس المال البشري. ومن خلال مشاركته في هذه الفعالية، يوفر برنامج «القادة الشباب لطاقة المستقبل» لأعضائه فرصة الاطلاع على المعايير العالمية المتبعة في تطوير التقنيات والسياسات لدعم بناء مستقبل مستدام، فضلاً عن إتاحة المجال أمامهم للتواصل مع نخبة من قادة العالم في مجال الطاقة.

ويستهل أعضاء برنامج «القادة الشباب لطاقة المستقبل» 2017 تجربتهم العلمية التي ستستمر على مدار العام بحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 التي تقام في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة. وسيكون بإمكان أعضاء البرنامج التواصل مع عدد من القادة والمسؤولين الكبار في مجال الاستدامة من القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والعالم، من بينهم معالي الدكتور أحمد بالهول، وزير دولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات؛ وماهر عز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «ايديانكو» ورئيس مجموعة خريجي الفضاء في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفرد؛ والشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، مدير إدارة شؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة القطرية؛ ولورين بأول جوبس، المدير التنفيذي ومؤسس «ايمرسون كوليكتيف».

وتهدف فعاليات برنامج «برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة إلى منح أعضائه من الطلبة والمهنيين الشباب فرصة تعزيز مهاراتهم ومعارفهم عبر التواصل مع نخبة من القادة وصانعي القرار في العالم، واكتساب خبرات تساعدهم في سعيهم لأن يكونوا من قادة الغد في مجال الطاقة.