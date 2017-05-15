18.4 مليار درهم أرباح 92 شركة مدرجة في الربع الأول

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لـ97 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين أفصحت عن بياناتها المالية نحو 18.4 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2017.

وحققت 55 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً بقيمة 10.7 مليار درهم، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي سوق دبي المالي، بلغت الأرباح المجمعة التي أعلنت عنها 42 شركة مع نهاية الربع الأول مع العام الجاري 7.7 مليار درهم.

وأظهر التحليل الخاص بالأرباح على مستوى القطاعات أن قطاع البنوك الذي يشمل 19 بنكاً وطنياً مدرجاً في السوقين تصدر المركز الأول، بصافي أرباح بلغت قيمتها 9.7 مليار درهم مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبنمو نسبته 7.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، والذي وصلت فيه الأرباح 9 مليارات درهم.

وبلغت أرباح 12 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي 5.8 مليار درهم، مع نهاية الربع الأول من 2017 بزيادة 6.4% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، وبقيمة أرباح بلغت 5.45 مليار درهم.

وبلغت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي 3.9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017 بنمو 9% مقارنة الربع الأول من 2016، والذي بلغت فيه الأرباح 3.55 مليار درهم. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بأرباح 10 شركات مدرجة في السوقين 3.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.8%، مقارنة مع الربع الأول من 2016.