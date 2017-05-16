انحصار «الفدية» وأوروبا تتجنب خسائر إضافية جراء الهجوم الإلكتروني

لندن (أ ف ب)

تجنبت الحكومات والشركات الأوروبية على ما يبدو أمس، المزيد من الخسائر جراء القرصنة المعلوماتية الواسعة النطاق التي بدأت الجمعة وطالت مئات آلاف من أجهزة الحاسوب مع طلبات لدفع فدية. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن لا علاقة لروسيا بالهجوم، على هامش قمة «طريق الحرير» في بكين.

وفي المقابل، أصيبت مئات الآلاف من أجهزة الحاسوب في نحو 30 ألف مؤسسة وشركة في الصين بينها مؤسسات حكومية، في مقدمها شركة النفط «بترو تشاينا»، ومنيت الشركات اليابانية بأضرار طفيفة نسبية. وقال يان اوب جن اورث المتحدث باسم «يوروبول» لفرانس برس في لاهاي، «يبدو أن عدد الضحايا لم يرتفع والوضع يبدو حتى الآن مستقراً في أوروبا» بعد أن أبدت «يوروبول» خشية من تفاقم المشكلة مع عودة الموظفين إلى عملهم وتشغيل حواسيبهم.

وأضاف «يبدو أن الكثير من مسؤولي الأمن المعلوماتي قاموا بعملهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وحدثوا برامج الأمن». وقالت «يوروبول» إن الهجوم أصاب في 150 بلداً 200 ألف جهاز كمبيوتر، لدى مصارف ومستشفيات ومؤسسات حكومية مستفيدا من ثغرات أمنية في أنظمة مايكروسوفت القديمة. وقال مدير «يوروبول» روب وينرايت في مقابلة مع تلفزيون «اي تي في» البريطاني «نقوم بعمليات للتصدي لنحو 200 هجوم معلوماتي سنويا ولكننا لم نر مثل هذا من قبل».

وأشار إلى أن قلة من أصحاب الأجهزة المصابة استجابوا لطلب الفدية. وقال اوب جن اورث أمس، إنه «لا يزال من المبكر معرفة من يقف وراء الهجوم، ولكننا نعمل على أداة لفك الشيفرة».