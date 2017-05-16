«أبوظبي الأول» يحصـد جـائزة «أفضل بنك في الإمارات»

دبي (الاتحاد)

حصد بنك أبوظبي الأول، جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات»، وذلك ضمن جوائز مجلة «بانكر ميدل إيست» 2017، كما حصل أبوظبي الوطني للأوراق المالية التابع لبنك أبوظبي الأول على جائزة «أفضل شركة وساطة»، وحصلت «دبي فيرست» على جائزة «أفضل شركة تمويل للأفراد»، وتسلّم الجوائز ممثلون عن البنك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق أبراج الإمارات في دبي.

يشار إلى إطلاق جوائز بانكر ميدل إيست العام 1999، وتتولى مؤسسة «سي بي آي فايننشال» تنظيمها بهدف تكريم وتقدير أفضل وألمع البنوك والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط. وتضمنت قائمة المرشحين لهذا العام أكثر من 200 مؤسسة مالية من مختلف أنحاء المنطقة.

وتُقدم جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات»، وفقاً لتصنيف «بانكر ميدل إيست» السنوي لأفضل 100 مؤسسة مالية أداءً في الشرق الأوسط، وذلك بناءً على المقاييس المالية المنشورة؛ بما في ذلك صافي الأرباح، الأصول، المطلوبات، الإيرادات، العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين.

وتعكس هذه الجوائز المكانة المالية القوية وخبرة الوساطة التي يتمتع بها البنك. وباعتباره البنك الرائد والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن حصوله عليها يدل على أنه يتمتع بمكانة مرموقة تمكنه من مواصلة مسيرته لتمكين مساهميه وعملائه وموظفيه من النمو والمضي قدماً.