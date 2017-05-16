الأسهم المحلية تودع الإفصاحات بمؤشر أحمر

حاتم فاروق (أبوظبي)

أخفقت النتائج الفصلية المعلنة من قبل شركات العقار، وفي مقدمتها، نتائج شركة «إعمار العقارية»، في انتشال الأسواق المالية المحلية من المنطقة الحمراء، مع زيادة المضاربات على اكتتاب زيادة رأسمال شركة «أرابتك»، لتغلق المؤشرات متراجعة متأثرة بإفصاحات سلبية أعلن عنها أمس عدد من الشركات المساهمة المدرجة في كل من سوقي «أبوظبي للأوراق المالية»، و«دبي المالي» مودعة موسم الإفصاحات بمؤشر أحمر. واستمر أداء الأسهم المحلية السلبي وسط حالة من الحذر والترقب التي تسود أوساط المستثمرين الذين فضلوا الانتظار لحين انتهاء موجات الضغوط البيعية التي تشهدها الأسهم القيادية، بعدما سجلت قيمة تداولات 593.7 مليون درهم، حيث تم التعامل على أكثر 1.448 مليار سهم، من خلال تنفيذ 11285 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس منخفضاً بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 48.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 111.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 925 صفقة.

فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بلغت نسبته 1.11%، ليغلق عند مستوى 3377 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 1.4 مليار سهم، من خلال تنفيذ 10360 صفقة.

وقال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبل» للأوراق المالية، إن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسة أمس مضاربات واسعة تمت على أسهم زيادة رأسمال «أرابتك»، والتي زادت على سعر السهم المتداول في سوق دبي المالي بنحو 30%، ما يؤكد من جديد حقيقة أن السوق يعتمد بشكل رئيس على التوجه المضاربي لاقتناص الفرص على حساب صغار المستثمرين الذين يجهلون طبيعة الاكتتاب.