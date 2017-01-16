«آيرينا»: انخفاض التكاليف والابتكار التكنولوجي يعززان انتشار الطاقة المتجددة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة نتيجة الابتكار بمجالي التكنولوجيا والسياسات، ومساهمة ذلك في تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة، وجني الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وقال عدنان أمين، مدير عام (آيرينا)، خلال مؤتمر صحفي أمس على هامش إطلاق النسخة الثالثة من تقريرها الشامل «إعادة النظر في فرص الطاقة المتجددة»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السابعة لـ «آيرينا» التي اختتمت بأبوظبي أمس، إن تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، والارتقاء بحياة الأفراد، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأهداف التطويرية، ومن ثم ضمان مستقبل أكثر نظافةً وازدهاراً.

ويسلط التقرير الضوء على النمو المطرد لوتيرة الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة على مدى أكثر من 10 سنوات، إذ ارتفع حجم هذا الاستثمار من أقل من 50 مليار دولار في 2004 إلى 305 مليارات دولار في 2015، ومع هذا النمو الهائل، تسجل المستويات الحالية للاستثمار وانتشار تقنيات الطاقة المتجددة تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أمين «العمل على تطوير المنظومة الجديدة لقطاع الطاقة يتطلب تسريع وتيرة الجهود التي نبذلها لتلافي الانبعاثات الكربونية. ولا تزال الأنظمة والسياسات المتبعة تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا وتطوير سوق مصادر الطاقة المتجددة أيضاً. ويتجه حالياً المزيد من البلدان نحو تنظيم مزادات لنشر مصادر الطاقة المتجددة».