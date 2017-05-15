النصر يبدأ تحضيرات 72 ساعة حاسمة من أجل اللقب

مراد المصري (دبي)

بدأ النصر تحضيراته المكثفة التي تمتد 72 ساعة قبل مواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يدخل الفريق المعسكر الأخير في تدريبات مكثفة لمدة 3 أيام، ثم يشد الرحال إلى أبوظبي بحثاً عن اللقب الخامس له في «الكأس الغالية».

وانتظم لاعبو النصر في التدريبات، بعدما طوى الفريق صفحة مواجهة الإمارات التي خسرها بهدف دون رد، وهي المباراة التي خاضها وسط غيابات بارزة في صفوفه، وبطموحات أقل من منافسه، حيث لعب «الصقور» مباراة حياة أو موت من أجل البقاء في دوري الخليج العربي، فيما كان تركيز «العميد» بالكامل على مواجهة «العنابي» في محاولة إنهاء الموسم بأفضل صورة وبنجاح ثلاثي عبر التتويج بلقب كأس رئيس الدولة وتزيين الخزائن بهذا اللقب، وقطع بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وحجز مقعد في مواجهة كأس السوبر، التي ستجمعه مع الجزيرة بطل الدوري.

ويسعى الروماني دان بيتريسكو، المدير الفني للنصر، إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه الوحدة، من خلال تجهيز العائدين من الإصابة بعد مشاركة فواز عوانة ومبارك سعيد أمام الإمارات، ومحاولات لحاق البرازيلي فاندرلي بالمباراة، وهو يشكل مركز ثقل في خط الهجوم في حال وُجد في المباراة المصيرية، فيما سيوجد محمود خميس العائد بعد الإيقاف لمباراة واحدة في الدوري بعد تراكم الإنذارات، وذلك بمعنويات مرتفعة بعد تجديد عقده حتى 2020، كما سيوجد الصاعد جاسم يعقوب الذي يشكل حلاً في خط الهجوم، كما أثبت ذلك حينما هز شباك «العنابي» مرتين في لقاء الإياب بالدوري الموسم الحالي.

وتعيش قلعة «العميد» في أجواء إيجابية حالياً على شتى الصعد، ومنها استقبال اللاعب العائد خالد جلال الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي، وبعد جلسات علاج مكثفة في ألمانيا، حيث عاد أقوى من أي وقت مضى، فيما لا يتوقع مشاركته في المباراة النهائية بسبب حاجته للمزيد من التأهيل، لكن وجوده في تدريبات الفريق، خصوصاً الفترة الصباحية في الصالة الرياضية، ساهم في تحفيز المجموعة بأكملها التي تضامنت مع اللاعب، وسبق أن رفعت قميصه في العديد من المناسبات خلال غيابه واحتفلت بمناسبة عيد ميلاده في وقت سابق، لتؤكد وقتها أنه الغائب الحاضر، وهو ما جعل اللاعب نفسه يشعر بالسعادة الكبيرة.