دبي (الاتحاد)

‬نظم ‬قطاع ‬الرقابة ‬الداخلية ‬في ‬اقتصادية ‬دبي ‬ورشة ‬توعوية هي ‬الأولى ‬من ‬نوعها ‬في ‬دور ‬السينما ‬فوكس – ‬مردف ‬ستي ‬في إمارة ‬دبي ‬لتسليط ‬الضوء ‬على ‬دور ‬التدقيق ‬الداخلي ‬بطريقة ‬مبتكرة ‬وتفاعلية، ‬بالتعاون ‬مع ‬شركة ‬أوبن ‬ثنكينج.

ويتزامن ‬تنظيم ‬الورشة ‬مع ‬احتفالات ‬مختلف ‬دول ‬العالم ‬بالشهر ‬العالمي ‬للتوعية ‬بدور ‬التدقيق ‬الداخلي، ‬وضمن ‬استراتيجية ‬اقتصادية ‬دبي ‬الرامية ‬إلى ‬الارتقاء ‬ببيئة ‬الأعمال، ‬وتطبيق ‬أفضل ‬الممارسات ‬في ‬آليات ‬الرقابة ‬الداخلية ‬والتدقيق، والتعرف ‬إلى ‬الأساليب ‬المطورة ‬والفعالة ‬لمختلف ‬القطاعات ‬في ‬إمارة ‬دبي.

وقال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في اقتصادية دبي «هدفت الورشة إلى خلق التفاعل ذات الاهتمام المشترك في مجالات التدقيق والرقابة الداخلية، والتي من شأنها تعزيز مصالحهم وأهدافهم الاستراتيجية، والتعرف على الأساليب المطورة والفعالة، من خلال تبادل الخبرات، ورفع مستوى الوعي الرقابي، والاطلاع على أبرز البحوث، والدراسات والأنشطة المتعلقة بمجالات التدقيق».

وأشارت ميره المدني، مدير إدارة الرقابة الإدارية والمخاطر في قطاع الرقابة الداخلية إلى أن الورشة تضمنت في ختامها مسابقة تفاعلية، طرحت خلالها مجموعة أسئلة تتعلق بالتدقيق الداخلي والترقي ، ثم الفوز بلقب مدير تنفيذي في التدقيق الداخلي، مؤكدة أن هذه المسابقة قدمت الكثير من المعرفة والمتعة للحضور.