الوحدة يعود للتدريبات بطموح حسم «أغلى البطولات»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يستأنف فريق الوحدة تدريباته اليوم، استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام النصر، مساء الجمعة المقبل، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس، حيث يدشن الفريق المرحلة الأخيرة من تحضيراته للنهائي اعتباراً من اليوم، ويشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء فالديفيا المصاب.

وستكون الفرصة متاحة أمام وسائل الإعلام لإجراء مقابلات مع اللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية، واعتباراً من الغد لن يكون متاحاً إجراء مقابلات مع اللاعبين، بينما ستغلق التدريبات التي ستستمر على ستاد آل نهيان حتى بعد غدٍ، على أن ينتقل التدريب الأخير إلى ستاد مدينة زايد ليلة المباراة.

من ناحية أخرى، كثف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق البرنامج التأهيلي للتشيلي خورخي فالديفيا نجم الفريق حتى يتمكن من اللحاق بالمباراة النهائية، والتواجد ضمن قائمتها، سواء بالدفع به أساسياً من البداية، أو وجوده ضمن قائمة الـ18 للاعباً، ويبدو حتى الآن آن فرصة مشاركة اللاعب في النهائي لا تتعدى 50% ، وهي نسبة مرتفعة، قياساً بحديث الجهاز الفني قبل أسبوع.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي على فترتين صباحية ومسائية، بعيادة النادي حتى يتعافى سريعاً من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الوحدة مع بيروزي في طهران في الثامن من الشهر الحالي، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال.