ماكري: اتفاقيتا الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار تبرمان في أسبوعين

دبي (الاتحاد)
قال فخامة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إن الموافقة على اتفاقيتي ازدواج الضريبي وحماية الاستثمار بين الإمارات والأرجنتين ، ستتم خلال أسبوعين.
جاء ذلك، خلال لقاء فخامته والوفد المرافق له، مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين أمس الأول.
|
وأعرب الرئيس الأرجنتيني عن طموحات بلاده لتطوير شراكة طويلة الأمد مع دولة الإمارات. ولفت إلى فرص واعدة لبناء علاقات تعاون متبادلة ذات منفعة متبادلة لكلا الطرفين، وإلى سياسة بلاده في الانفتاح على جميع دول العالم، معرباً عن التطلع إلى تسيير رحلات مباشرة بين البلدين.
|
وأكد معالي وزير الاقتصاد وجود العديد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، موضحاً أن مجال الأمن الغذائي مجال واعد للتعاون، ويمكن للأرجنتين أن تقدم للإمارات قيمة مضافة في هذا الإطار، داعياً إلى مواصلة الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين من الجانبين واغتنام الفرص الواعدة في مجالات الأمن الغذائي ومشاريع البنى التحتية والطاقة المتجددة والطيران وقطاع الأدوية.