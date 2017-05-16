ماكري: اتفاقيتا الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار تبرمان في أسبوعين

دبي (الاتحاد)

قال فخامة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إن الموافقة على اتفاقيتي ازدواج الضريبي وحماية الاستثمار بين الإمارات والأرجنتين ، ستتم خلال أسبوعين.

جاء ذلك، خلال لقاء فخامته والوفد المرافق له، مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين أمس الأول.

عقد اللقاء - الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في دبي بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومحمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإماراتية ممثلة بشركة مبادلة للاستثمار وطيران الإمارات وطيران الاتحاد وموانئ دبي العالمية وصندوق أبوظبي للتنمية وغرفة تجارة وصناعة إمارة الشارقة ورجل الأعمال الإماراتي عيسى عبدالله الغرير.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني عن طموحات بلاده لتطوير شراكة طويلة الأمد مع دولة الإمارات. ولفت إلى فرص واعدة لبناء علاقات تعاون متبادلة ذات منفعة متبادلة لكلا الطرفين، وإلى سياسة بلاده في الانفتاح على جميع دول العالم، معرباً عن التطلع إلى تسيير رحلات مباشرة بين البلدين.

وحث رجال الأعمال وممثلو الشركات وقطاع الأعمال الإماراتي على إقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية في الأرجنتين واغتنام المناخ والبيئة الاقتصادية والتشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في بلاده. من جانبه، رحب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالرئيس الأرجنتيني والوفد المرافق، معرباً عن شكره لفخامته على زيارته الدولة وتأكيد موافقة بلاده على المشاركة في إكسبو دبي 2020.

وأكد معالي وزير الاقتصاد وجود العديد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، موضحاً أن مجال الأمن الغذائي مجال واعد للتعاون، ويمكن للأرجنتين أن تقدم للإمارات قيمة مضافة في هذا الإطار، داعياً إلى مواصلة الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين من الجانبين واغتنام الفرص الواعدة في مجالات الأمن الغذائي ومشاريع البنى التحتية والطاقة المتجددة والطيران وقطاع الأدوية.