هدى المطروشي: إشراك الأهل والزوج في اتخاذ القرارات المصيرية يجعلهم شركاء في النجاح

سيد الحجار (أبوظبي)

آثرت هدى المطروشى، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، إحدى رائدات الأعمال الإماراتيات، اقتحام عالم الأعمال، بعد أن نالت شهادة الدكتوراه في مجال الابتكار والإبداع من جامعة أبوظبي.

ولم يكن الطريق مفروشاً بالورود أمام المطروشي، فقد باشرت تجربتها الأولى في العام 2005 في مجال الأغذية، بيد أن هذه التجربة لم يحالفها النجاح المطلوب، وهو ما دفعها إلى العودة لدراسة السوق وأسباب تعثرها، لتعود بعد 5 سنوات وبتصميم وعزيمة أكبر، إلى اقتحام الأعمال وفي القطاع ذاته مجدداً، ولكن هذه المرة وفقت في مساعيها.

تقول المطروشي إن الزخم الاقتصادي الذي تعيشه أبوظبي ساعد في نجاح مشاريعها، متوقعه أن يستمر الزخم الاقتصادي في الإمارة التي وصفتها بأنها مكان تحويل الأحلام إلى واقع.

فقبل 10 سنوات انضمت المطروشي إلى مجلس سيدات أعمال أبوظبي، لتعمل مع الدكتورة روضة المطوع، «رحمها الله»، رائدة العمل النسائي عبر مساهمتها في تأسيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، لتستفيد هدى من التجربة في صقل خبراتها العملية.