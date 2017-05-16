دبي .. منتدى حواري حول الاستدامة

دبي (الاتحاد)

عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، منتدى حواريًا في الذكرى السنوية الثانية لشبكة ميثاق الأمم المتحدة في فندق أبراج الإمارات في دبي. وركز المنتدى الذي تم تنظيمه من قبل معهد دبي العقاري الذراع التعليمية للدائرة، وبالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة، إلى جانب الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، على مساعي الإمارة الطموحة لتحقيق الاستدامة في كافة المجالات.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «بعد مرور عامين على انعقاد مؤتمر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دبي، وإظهار جدارتنا في تنظيم وإدارة مثل هذه اللقاءات، وإنشاء شبكة ميثاق الأمم المتحدة في الإمارات برعاية أراضي دبي، يسرنا الاحتفال بنجاحاتنا الهائلة في هذا المجال».

وقال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري الذراع التعليمي لأراضي دبي، وممثل شبكة الإمارات المحلية في شبكة ميثاق الأمم المتحدة: «يستقطب المنتدى ما يزيد على 300 شخص يمثلون مجموعة متنوعة من الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات العائلية والكيانات الحكومية، ومؤسسات من الحجمين الصغير والمتوسط، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والطلاب والمهنيين في مجال الاستدامة».