«جميرا جولف» تطلق 120 وحدة سكنية في مشروع الأندلس

دبي (الاتحاد)

أطلقت جولف للعقارات برج «الأندلس C»، مجمع الغولف السكني في مشروعها «الأندلس». وسيوفر البرج الجديد 120 وحدة سكنية مكونة من 1، و2، و3، و4 غرف نوم مستوحاة من الطراز الأندلسي بأسعار معقولة تلبي تطلعات الملاك والمستثمرين.

وبالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي، تنظم الشركة حفلاً خاصاً لإطلاق مبيعات المشروع في العاصمة أبوظبي، وذلك يوم الخميس الموافق لتاريخ 18 مايو 2017 في أبراج الاتحاد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى التاسعة مساءً. تبدأ الأسعار من 685 ألف درهم وسيحظى المشترون خلال الفترة من 17 وحتى 20 مايو بفرصة للحصول على 2% خصماً على رسوم دائرة الأراضي والأملاك، على أن يستمر العرض حصرياً لمواطني الدولة.

وقال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا غولف للعقارات: «حقق مشروع الأندلس نجاحاً لافتاً انعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وأسهم في إحداث توازن بين تنامي الطلب على مشاريع الدخل المتوسط في ظل نقص المعروض حالياً». وأضاف أن مشروع الأندلس فرصة جاذبة للمستثمرين والعملاء، إذ من المتوقع تحقيق عائدات إيجار بواقع 8 إلى 10% ونسبة نمو في رأس المال بين 20 و30%.