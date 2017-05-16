تدشين فندق «هيلتون جاردن إن» في منطقة النخيل

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة راك الوطنية للفنادق افتتاح فندق هيلتون جاردِن إن رأس الخيمة الذي يعد من أول الفنادق ذوي علامة هيلتون جاردِن إن التجارية في الإمارة، لينضم بذلك إلى خمس منشآت هيلتون عاملة في رأس الخيمة و22 فندقاً في سائر أنحاء الدولة.

ويقع فندق «هيلتون جاردِن إن» رأس الخيمة في قلب منطقة النخيل على بعد خطوات فقط من مركزين رئيسيين للتسوّق وبضع دقائق عن الأسواق والمعالم التاريخية في المدينة القديمة.

ويضم الفندق 240 غرفة ضيوف عصرية ومريحة، بما في ذلك 10 غرف عائلية وثمانية أجنحة تطل على مناظر بانورامية ساحرة للمدينة والخور والحديقة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة راك للضيافة القابضة وشركة راك الوطنية للفنادق: «يتميز فندق هيلتون جاردِن إن رأس الخيمة بقيمة استراتيجية عالية ضمن محفظتنا من الفنادق، ويمثل فرصة كبيرة لنا لتلبية احتياجات المسافرين الذين يزورون إمارة رأس الخيمة من سائر أنحاء العالم. لقد شهدنا تحولاً في السنوات الأخيرة نحو قطاع الشريحة المتوسطة للفنادق، والتي باتت تواكب الأهمية المتزايدة لتنامي شريحة السياح الجدد في زمننا المعاصر. لذا يعد هذا الفندق الخيار الصحيح بالنسبة لنا ولإمارة رأس الخيمة، ونحن نتطلع قُدماً لتحقيق نمو ونجاح الفندق المنشود».

من جانبه، قال محمود مختار، المدير العام الإقليمي لشركة هيلتون العالمية في رأس الخيمة: «تعتبر رأس الخيمة إمارة مزدهرة ويزداد نمو شعبيتها ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.