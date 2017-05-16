رأس الخيمة تفتتح نادي الإبحار الجديد

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رسمياً نادي الإبحار الجديد في رأس الخيمة الذي يمثل إضافة قيمة للقطاع الترفيهي المزدهر في الإمارة، وذلك ضمن حفل جرى تنظيمه مؤخراً في مارينا الحمرا.

ويقع النادي الجديد في قرية الحمرا العقارية، ويعتبر أحدث مشاريع شركة الحمرا للتطوير العقاري في مارينا الحمرا، وسيسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للإبحار والرياضات المائية من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأحداث الدولية مثل نهائي كأس آسيا للشباب للإبحار، والذي يعتبر أول حدث رفيع المستوى في هذه الوجهة الجديدة.

ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل الاتحاد الآسيوي للإبحار والاتحاد الإماراتي للإبحار والتجديف ومارينا الحمرا. وقال بينوي كورين، مدير عام شركة الحمرا للتطوير العقاري: «سيستضيف هذا النادي الجديد مجموعة متنوعة من الأنشطة لعشاق الرياضات المائية، وتعتبر رأس الخيمة واحدة من أفضل الوجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة هذه الرياضات، وأصبحت لدينا الآن فرصة للعب دور حيوي والمساهمة في رعاية وتدريب المواهب والسكان المحليين في المنطقة للاستمتاع بالرياضات المائية».