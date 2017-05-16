«أدنيك» تسلط الضوء على مزايا أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في فعاليات معرض «آيمكس فرانكفورت 2017»، أكبر معرض تجاري أوروبي لتشجيع الابتكار في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الدولية، والتي تستمرحتى 18 مايو الجاري في ميسي فرانكفورت في ألمانيا. وتهدف مشاركة «أدنيك» في الحدث السنوي إلى تسليط الضوء على المزايا التنافسية والمرافق المتطورة التي تقدمها إمارة أبوظبي لمجتمع سياحة الأعمال، باعتبارها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

ويشارك وفد من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في سلسلة من الفعاليات المصاحبة للمعرض، منها قمة التسويق والمبيعات للاتحاد الدولي لمراكز المؤتمرات، والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لمنظمي المؤتمرات لمنطقة الشرق الأوسط «الإيكا»، واجتماع قطاع المراكز واجتماع فرع الشرق الأوسط لـ الإيكا، وعشاء عمل لجمعية «آيمكس» وغيره.

كما تستضيف «أدنيك» بالشراكة مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات لقاءً خاصاً مع عملائها في قطاع صناعة المؤتمرات، وذلك في جناح أبوظبي في «آيمكس» في 17 مايو الجاري. ويهدف هذا اللقاء إلى تشجيع العملاء على تنظيم مؤتمراتهم المتخصصة في أبوظبي وتعريفهم بالفوائد وبرامج الدعم التي تقدمها أبوظبي في هذا الإطار.

وتأتي مشاركة أدنيك في «آيمكس فرانكفورت 2017» ضمن جهودها الرامية لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لسياحة الأعمال، حيث تتيح المشاركة في هذا الحدث السنوي فرصة قيمة للترويج لمرافق أدنيك العالمية التي تضم مراكز المؤتمرات الحاصلة على الجوائز العالمية المرموقة، فضلاً عن التأثير على قرارات مخططي المؤتمرات ومنظمي الفعاليات وتشجيعهم على استضافة فعالياتهم في أبوظبي.

وتتطلع أدنيك من خلال المشاركة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الخبراء والمتخصصين في قطاع سياحة الحوافز والفعاليات، وبحث آفاق التعاون والشراكة مع المشاركين في المعرض بما يخدم تنويع محفظة أدنيك من الفعاليات الدولية، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة أهم المعارض والمؤتمرات العالمية.

ويستقطب معرض «آيمكس فرانكفورت» سنوياً مجموعة كبيرة من العارضين العالميين من كل قطاعات صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.