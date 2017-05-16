«تنفيذية سيدات أعمال أبوظبي» تعقد اجتماعها الثاني

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي اجتماعها الثاني لعام 2017 برئاسة مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وبحضور دلال سعيد القبيسي وريم حمد الشرياني عضوتي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي وعائشة علي الظاهري وفاطمة خميس المزروعي عضوات الهيئة التنفيذية للمجلس وشفيقة العامري مديرة المجلس.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات خلال الاجتماع الأول لعام 2017 وتقرير إنجازات المجلس خلال الربع الأول من عام 2017 الذي تضمن الأنشطة والفعاليات الخاصة بالحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال والدورة الثانية لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر وآخر التطورات الخاصة بحاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة ونادي ريادة الأعمال.
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وأشارت إلى أن أهم فعاليات الجائزة خلال الربع الأول من العام 2017 كان تنظيم البرنامج المتكامل لريادة الأعمال، حيث ركزت المرحلة الأولى على بناء الشخصية التي تصنع النجاح، فيما ركزت المرحلة الثانية على كيفية ابتكار المشروع الريادي وذلك بمشاركة 83 رائدة أعمال مواطنة.
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وقد نظمت اللجنة الاستشارية للحاضنة ورشة تعريفية بمشاركة23 رائدة أعمال وذلك بهدف التعريف بالحاضنة والنادي والخدمات المقدمة للعضوات.
وقد أظهر تقرير برنامج مبدعة للربع الأول من العام ارتفاعاً في عدد المواطنات الحاصلات على رخصة البرنامج في إمارة أبوظبي، حيث بلغ عدد رائدات الأعمال المواطنات الحاصلات على رخصة البرنامج خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي 37 رخصة، فيما تم تجديد48 رخصة وتركزت أنشطة الرخص الجديدة في أعمال المشغولات اليدوية ومراكز التجميل والعناية الشخصية للنساء وخياطة الملابس وبيع مستحضرات التجميل والديكور الداخلي وتنفيذ التصميم الداخلي وتعهدات الحفلات والمناسبات الترفيهية.