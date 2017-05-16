«تنفيذية سيدات أعمال أبوظبي» تعقد اجتماعها الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي اجتماعها الثاني لعام 2017 ‬برئاسة مريم ‬محمد ‬الرميثي ‬رئيسة ‬مجلس ‬سيدات ‬أعمال ‬الإمارات ‬رئيسة ‬الهيئة ‬التنفيذية ‬لمجلس ‬سيدات ‬أعمال ‬أبوظبي ‬وبحضور دلال ‬سعيد ‬القبيسي ‬وريم ‬حمد ‬الشرياني ‬عضوتي ‬مجلس ‬إدارة ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬أبوظبي ‬والدكتورة ‬هدى ‬عبد ‬الرحمن ‬المطروشي ‬وعائشة ‬علي ‬الظاهري ‬و‬فاطمة ‬خميس ‬المزروعي ‬عضوات ‬الهيئة ‬التنفيذية ‬للمجلس ‬وشفيقة ‬العامري ‬مديرة ‬المجلس.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات خلال الاجتماع الأول لعام 2017 ‬وتقرير ‬إنجازات ‬المجلس ‬خلال ‬الربع ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017 ‬الذي ‬تضمن ‬الأنشطة ‬والفعاليات ‬الخاصة ‬بالحملة ‬التوعوية ‬الثالثة ‬لريادة ‬الأعمال ‬والدورة ‬الثانية ‬لجائزة ‬أفضل ‬فكرة ‬مشروع ‬مبدع ‬ومبتكر ‬وآخر ‬التطورات ‬الخاصة ‬بحاضنة ‬الأعمال ‬المتكاملة ‬والمبتكرة ‬ونادي ‬ريادة ‬الأعمال.

وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال الاجتماع، إن المجلس تمكن خلال الربع الأول من البدء في تنفيذ خطته لعام 2017 ‬التي ‬يعتبر ‬من ‬أهمها ‬الحملة ‬التوعوية ‬الثالثة ‬لريادة ‬الأعمال ‬التي ‬انطلقت ‬أنشطتها ‬وفعالياتها ‬خلال ‬شهر ‬فبراير ‬الماضي ‬تحت ‬رعاية ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬رئيسة ‬الاتحاد ‬النسائي ‬العام ‬الرئيس ‬الأعلى ‬لمؤسسة ‬التنمية ‬الأسرية ‬رئيسة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للأمومة ‬والطفولة ‬الرئيسة ‬الفخرية ‬لمجلس ‬سيدات ‬أعمال ‬أبوظبي ‬تحت ‬شعار «‬مسؤوليتنا ‬المجتمعية ‬في ‬خدمة ‬الوطن» ‬والتي ‬ستستمر ‬فعالياتها ‬حتى ‬نهاية ‬شهر ‬أكتوبر ‬المقبل.

وأشارت إلى أن أهم فعاليات الجائزة خلال الربع الأول من العام 2017 ‬كان ‬تنظيم ‬البرنامج ‬المتكامل ‬لريادة ‬الأعمال، ‬حيث ‬ركزت ‬المرحلة ‬الأولى ‬على ‬بناء ‬الشخصية ‬التي ‬تصنع ‬النجاح، ‬فيما ‬ركزت ‬المرحلة ‬الثانية ‬على ‬كيفية ‬ابتكار ‬المشروع ‬الريادي ‬وذلك ‬بمشاركة ‬83‭ ‬رائدة ‬أعمال ‬مواطنة.

‬وقد ‬تجاوزت ‬نسبة ‬الرضا ‬العام ‬عن ‬البرنامج ‬الـ ‬95%، ‬موضحة ‬أن ‬هذه ‬النسبة ‬المرتفعة ‬تؤكد ‬مدى ‬أهمية ‬مثل ‬هذه ‬البرامج ‬والاستفادة ‬التي ‬حققتها ‬المشاركات ‬في ‬البرنامج ‬الذي ‬استمرت ‬فعالياته ‬لمدة 4 ‬أسابيع ‬وعقد ‬بمقر ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬أبوظبي. ‬

وقد ‬نظمت ‬اللجنة ‬الاستشارية ‬للحاضنة ‬ورشة ‬تعريفية ‬بمشاركة23‭ ‬رائدة ‬أعمال ‬وذلك ‬بهدف ‬التعريف ‬بالحاضنة ‬والنادي ‬والخدمات ‬المقدمة ‬للعضوات.

وقد أظهر تقرير برنامج مبدعة للربع الأول من العام ارتفاعاً ‬في ‬عدد ‬المواطنات ‬الحاصلات ‬على ‬رخصة ‬البرنامج ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي، ‬حيث ‬بلغ ‬عدد ‬رائدات ‬الأعمال ‬المواطنات ‬الحاصلات ‬على ‬رخصة ‬البرنامج ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬يناير ‬حتى ‬نهاية ‬مارس ‬الماضي ‬37 ‬رخصة، ‬فيما ‬تم ‬تجديد48‭ ‬ رخصة ‬وتركزت ‬أنشطة ‬الرخص ‬الجديدة ‬في ‬أعمال ‬المشغولات ‬اليدوية ‬ومراكز ‬التجميل ‬والعناية ‬الشخصية ‬للنساء ‬وخياطة ‬الملابس ‬وبيع ‬مستحضرات ‬التجميل ‬والديكور ‬الداخلي ‬وتنفيذ ‬التصميم ‬الداخلي ‬وتعهدات ‬الحفلات ‬والمناسبات ‬الترفيهية.