«خليفـة الصناعيـة» تدشن 19 مصنعاً جديداً

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بدأ 19 مصنعاً جديداً في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي التشغيل خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في قطاعات غذائية، ومعدنية، وألمنيوم ومواد بناء وبلاستيكية، وتخزين ومستودعات، حسب بيانات تقرير حصلت عليه «الاتحاد».

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي استقطبتها المدينة نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت 55 مليار درهم، ونحو 92 عقد مساطحة للمستثمرين. ومنذ تدشين مدينة خليفة الصناعية في العام 2012 قامت المدينة بتأجير 14.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين من إجمالي 30 مليون متر مربع، بما يعادل 45% من المساحة الإجمالية.

وأضاف التقرير: «تتكامل مدينة خليفة الصناعية مع ميناء خليفة، أول ميناء شبه آلي في المنطقة عمل على جذب مشاريع استثمارية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الألمنيوم، والسيارات، والمعادن المهيكلة، والخدمات اللوجستية للموانئ، وصناعة الأغذية، والصناعات الدوائية، والتغليف، والبوليمرات، وغيرها.

وقال التقرير «تعمل مدينة خليفة الصناعية على استقطاب خدمات القطاع النووي وقطاع السيارات، مواكبة لخطط الإمارات في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وتنفيذ مشروع «براكة» للطاقة النووية عبر 4 محطات لإنتاج الكهرباء».