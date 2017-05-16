الإمارات تنتج واحداً من كل 25 طن ألمنيوم في العالم

فهد الأميري (دبي)

تنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحداً من كل 25 طناً من الإنتاج العالمي للألومنيوم، حسب ما صرح عبدالله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على هامش معرض الشرق الأوسط للألومنيوم 2017 الذي بدأ أعماله أمس في دبي، بمشاركة 200 عارض من 20 دولة.

وقال ابن كلبان إن الشركة «من أكبر منتجي الألومنيوم في دول مجلس التعاون وتزود 26 شركة مصنعة بالألمنيوم المنصهر في الدولة». وأضاف أنها «خصصت في العام 2016 أكثر من 10% من إجمالي طاقتها الإنتاجية للبيع في السوق المحلي، وبدأت في تزويد عملائها من الشركات المصنعة لمنتجات الألمنيوم القريبة في أبوظبي بالمعدن المصهور عبر طريق مخصص للمعدن الساخن»، موضحاً أن «حصول العملاء على المعادن المنصهرة يوفر عليهم استخدام طاقة عالية لإعادة صهرها، ما يقلل من التكاليف والانبعاثات البيئية».

وتقدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مساهمات كبرى في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشترياتها المحلية، حيث تنفق نحو مليار دولار سنوياً على سلسلة التوريد المحلية. وزار سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي جناح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال المعرض.

من جانبه، قال استليانوس سوجاتو مدير عام شركة الطويلة لسحب الألمنيوم «تالكس» لـ «الاتحاد» «نحن أحدث مصنع لسحب الألمنيوم في الشرق الأوسط»، مضيفا أن المصنع جاء «نتيجة لتعاون مثمر بين شركة صناعات وشركة الخليج للسحب التابعة لمجموعة شركات الغرير في أبوظبي». ويقع مصنع «تالكس» فيد مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي بمنطقة «كيزاد»، وتبلغ مساحته 200 ألف متر مربع. وقال استليانوس سوجاتو «تالكس شركة وطنية تقوم على تشكيل الألومنيوم، ونحن نعمل بجد على تنمية الصناعة الوطنية داخل الدولة».

وأضاف «بدأنا الإنتاج العام الماضي، ويقدر حجم إنتاجنا من الألومنيوم المصنع حاليا بـ 50 ألف طن، وننتج 45 ألف طن صب من سبائك الألومنيوم، فيما يبلغ حجم إنتاجنا من الألومنيوم المطلي 31 ألف طن سنويا، ونصدر 70% من هذا الإنتاج إلى الخارج». وتابع أن لدى الشركة «وكلاء في أنحاء العالم كافة، في أوروبا واستراليا وأميركا الشمالية والهند»، موضحا أن حجم استثماراتها «يبلغ 240 مليون دولار تقريبا».

وقال استليانوس سوجاتو إن «وحدة التصنيع الحديثة في تالكس تتضمن خدمات تجميع المنتجات وآلة تجميع الألمنيوم الأوتوماتيكية الرباعية الدقيقة وتقطيع المنتجات حسب الأطوال المطلوبة»، وأنه «تم اختبار الخواص الميكانيكية للمنتجات المجمعة وفقاً لمعيار (BS EN 14024) المطابقة للمعايير الدولية».

وستتواجد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في معرض ألومنيوم الشرق الأوسط 2017 في المنصة A200 خلال يومي 15- 17 مايو 2017.