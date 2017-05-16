الإمارات تنتج واحداً من كل 25 طن ألمنيوم في العالم

فهد الأميري (دبي)
تنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحداً من كل 25 طناً من الإنتاج العالمي للألومنيوم، حسب ما صرح عبدالله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على هامش معرض الشرق الأوسط للألومنيوم 2017 الذي بدأ أعماله أمس في دبي، بمشاركة 200 عارض من 20 دولة.
وقال ابن كلبان إن الشركة «من أكبر منتجي الألومنيوم في دول مجلس التعاون وتزود 26 شركة مصنعة بالألمنيوم المنصهر في الدولة». وأضاف أنها «خصصت في العام 2016 أكثر من 10% من إجمالي طاقتها الإنتاجية للبيع في السوق المحلي، وبدأت في تزويد عملائها من الشركات المصنعة لمنتجات الألمنيوم القريبة في أبوظبي بالمعدن المصهور عبر طريق مخصص للمعدن الساخن»، موضحاً أن «حصول العملاء على المعادن المنصهرة يوفر عليهم استخدام طاقة عالية لإعادة صهرها، ما يقلل من التكاليف والانبعاثات البيئية».
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من جانبه، قال استليانوس سوجاتو مدير عام شركة الطويلة لسحب الألمنيوم «تالكس» لـ «الاتحاد» «نحن أحدث مصنع لسحب الألمنيوم في الشرق الأوسط»، مضيفا أن المصنع جاء «نتيجة لتعاون مثمر بين شركة صناعات وشركة الخليج للسحب التابعة لمجموعة شركات الغرير في أبوظبي». ويقع مصنع «تالكس» فيد مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي بمنطقة «كيزاد»، وتبلغ مساحته 200 ألف متر مربع. وقال استليانوس سوجاتو «تالكس شركة وطنية تقوم على تشكيل الألومنيوم، ونحن نعمل بجد على تنمية الصناعة الوطنية داخل الدولة».
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وقال استليانوس سوجاتو إن «وحدة التصنيع الحديثة في تالكس تتضمن خدمات تجميع المنتجات وآلة تجميع الألمنيوم الأوتوماتيكية الرباعية الدقيقة وتقطيع المنتجات حسب الأطوال المطلوبة»، وأنه «تم اختبار الخواص الميكانيكية للمنتجات المجمعة وفقاً لمعيار (BS EN 14024) المطابقة للمعايير الدولية».
وستتواجد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في معرض ألومنيوم الشرق الأوسط 2017 في المنصة A200 خلال يومي 15- 17 مايو 2017.