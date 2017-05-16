مطار آل مكتوم نحو رفع طاقته إلى 26 مليون مسافر مطلع 2018

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، عن قرب إنجاز توسعات مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي مطلع العام 2018، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون مسافر سنوياً، مقارنة بـ5 ملايين في الوقت الراهن.

وأكَّد سموه، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض المطارات 2017، في دبي أمس، قدرة قطاع الطيران في دولة الإمارات على مواصلة النمو بمستويات تفوق المعدلات العالمية رغم ما تواجهه صناعة السفر والطيران العالمية من تحديات مختلفة، وذلك بفضل المكانة المتميزة لدولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية وتحولها في غضون السنوات الماضية إلى أحد أهم محاور الربط الجوي في العالم.

وأشار سموه إلى أن صناعة الطيران تواجه منذ سنوات طويلة العديد من التحديات التي لا يتوقع أن تختفي في المستقبل لهذا فإن الدول التي تمتلك القدرة على ابتكار الحلول والأفكار الإبداعية هي التي سيكون لديها القدرة على تجاوز هذه التحديات باستمرار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة هذه البلدان.

وأوضح سموه أن التمويل الذي حصلت عليه حكومة دبي بقيمة 11 مليار درهم سيسهم في تمويل خطط توسعة وتطوير مطارات دبي، لافتاً إلى أنه يدعم أهداف دبي الطموحة في زيادة أعداد الركاب وتقديم أفضل التسهيلات إلى قطاع الطيران العالمي بحلول العام 2025، في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ المكانة العالمية البارزة التي تتمتع بها دبي على الصعيد الدولي.