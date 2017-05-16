مكتوم بن محمد: الإمارات توفر بيئة عمل مثالية للشركاء الاستراتيجيين

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أمس، شوبانا كامينيني رئيسة اتحاد الصناعات الهندية، ورحب سموه خلال اللقاء بالمسؤولة الهندية والوفد المرافق، مشيراً إلى الجهود البناءة والمبذولة لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير بيئة عمل مثالية مدعومة ببنية تحتية ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لجميع شركائها الاستراتيجيين والتعاون في مختلف الصعد.

وناقش الجانبان عدداً من المواضيع والعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي شهدت نقلة نوعية على صعيد تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون في مختلف المجالات ورؤية اتحاد الصناعات الهندي المستقبلية وتطلعاته بالتوسع في المنطقة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص كونها تتميز بكل مقومات المدينة العصرية من بنية تحتية ذكية ومقومات اقتصادية وسياحية.

من جهتها، أعربت شوبانا كامينيني عن إعجابها بدولة الإمارات وإمارة دبي وتطورها المذهل في المجالات كافة، وما توفره من إمكانيات للشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة.

حضر اللقاء، معالي عبدالله محمد غباش مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وهشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول ونفديب سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

يذكر أن اتحاد الصناعات الهندي في صدد افتتاح مكتب تنفيذي له في دولة الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص،

وهو منظمة غير حكومية تأسست العام 1895 وتتخذ من نيودلهي مقراً لها، ولديه مكاتب إقليمية منتشرة حول العالم، ويعمل على عقد شراكة بين قطاعي الأعمال والحكومة، وذلك للحفاظ على النمو الاقتصادي وتطوير فرص الاستثمار.