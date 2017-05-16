«الإمارات» يعزز مركزه في «بلوكهاوس» بولانك يحتفظ بـ«القميص الأزرق»



تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017 أبوظبي (الاتحاد) فاز نايرو كوينتانا من فريق موفيستار بلقب المرحلة التاسعة من طواف إيطاليا أمس الأول للدراجات بعد تسلقه قمة بلوكهاوس، بينما حافظ الدراج السلوفيني جان بولانك على تصنيف الجبال. وعزز فريق الإمارات مركزه على قمة جبل بلوكهاوس بعد تسع مراحل و1.667 كيلومتراً، ويتطلع الفريق إلى المراحل القادمة حيث حافظ جان بولانك على القميص الأزرق. وقال ماركو مارزانو المدير الرياضي للفريق: لقد كانت المراحل التسع الماضية معقدة ولكن مثيرة للاهتمام، وقد قام الفريق بأداء جيد حقاً، فوز بولانك على جبل إيتنا وأداؤه المتواصل المثير للإعجاب والنجاح في الحفاظ على القميص الأزرق لخمس مراحل متتالية هو شيء نفخر به. وأضاف: «أثبت جميع الدراجين لدينا من دون أي استثناءات استعدادهم وقدراتهم التنافسية - مثل فيراري في الحصول في المرحلة الثانية على المركز الثاني، وحصول مودولو على مركز ضمن العشرة الأوائل في المرحلة الثالثة وأداء كونتي الرائع في المرحلة الثامنة».