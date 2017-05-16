«راشد بن سعيد» تتصدر المشهد بـ 9 ميداليات

دبي (الاتحاد)

توّج مجلس دبي الرياضي، المدارس والرياضيين الفائزين في النسخة الثامنة من «دورة حمدان بن محمد للألعاب المدرسية»، في حفل أقيم صباح أمس بفندق روضة البستان.

وقام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وغاية سلطان المهيري مدير منطقة دبي التعليمية، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في جميع الفئات، وشمل التكريم 25 مدرسة وعدداً كبيراً من الطلاب المشاركين في النسخة الثامنة للدورة التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتنسيق مع وزارة التربية ومنطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبالتعاون مع أندية دبي، وتجاوز عدد المشاركين 2000 طالب من مدارس دبي المختلفة، تنافسوا في 9 رياضات هي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، والسباحة وألعاب القوى وبطولة أصحاب الهمم.

تصدرت مدرسة راشد بن سعيد الترتيب العام، حيث احتلت المركز الأول بعد حصولها 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت مدرسة دبي الوطنية الطوار في المركز الثاني بأربع ميداليات ذهبية وواحدة فضية وست برونزيات، واحتلت مدرسة الخلفاء الراشدين المركز الثالث وذلك بثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين، وحصلت مدرسة محمد بن راشد على المركز الرابع بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية وبرونزيتين، فيما جاءت مدرسة الخليج الوطنية خامساً بميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات.

وقال سعيد حارب: الدورة تأتي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة أن تكون الرياضة المدرسية، هي قاعدة الهرم الرياضي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية، وبجميع فئات الرياضيين، وخاصة الناشئين منهم، الذين يمثلون المنبع الحقيقي للمواهب.

وتقدم حارب بالشكر لمنطقة دبي التعليمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وأندية دبي على تعاونها في تنظيم الدورة، معرباً عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثامنة والتي تجاوز عدد الطلاب المشاركين فيها ألفي طالب، مشيداً بالمشاركة الواسعة من قبل المدارس الحكومية والخاصة في دبي بمختلف المنافسات.

وهنأ حارب الفائزين وأثنى على الفرق واللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى، مؤكداً انهم استحقوا التكريم في حفل ختام الدورة وفي حضور أساتذتهم وأولياء أمورهم، مثمناً ما بذلوه من جهد ومثابرة طوال مدة الدورة توجوه بحصولهم على الألقاب والجوائز الفردية والجماعية.

وخص حارب بالتحية الطلاب من أصحاب الهمم الذين وضعوا بصمتهم في الدورة وأكدوا قدرتهم على كسب التحديات، وقال: حرص المجلس على إدراج بطولة أصحاب الهمم، وذلك سعياً لتوسيع قاعدة المشاركة في الدورة لتتضمن كل فئات المجتمع، وحرصاً على دعم نادي أصحاب الهمم في مجال انتقاء الموهوبين وضمهم إلى الأندية الأخرى.

من جانبها، ثمنت غاية سلطان المهيري مشاركة أصحاب الهمم من الطلاب في المسابقات المختلفة، مشيرة إلى أن الدورة تلعب عدة أدوار إيجابية، حيث تعتبر فرصة طيبة للمدارس للتنافس فيما بينها في مختلف الألعاب الرياضية، كما تمثل نافذة مهمة لأندية دبي للتعرف على المواهب الرياضية الواعدة وضمها إلى الأندية، حيث يحصل الطلاب على فرصة لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم، فيما تستفيد الأندية من اللاعبين لدعم فرقها المختلفة.