«راشد بن سعيد» تتصدر المشهد بـ 9 ميداليات

دبي (الاتحاد)
توّج مجلس دبي الرياضي، المدارس والرياضيين الفائزين في النسخة الثامنة من «دورة حمدان بن محمد للألعاب المدرسية»، في حفل أقيم صباح أمس بفندق روضة البستان.
وقام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وغاية سلطان المهيري مدير منطقة دبي التعليمية، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في جميع الفئات، وشمل التكريم 25 مدرسة وعدداً كبيراً من الطلاب المشاركين في النسخة الثامنة للدورة التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتنسيق مع وزارة التربية ومنطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبالتعاون مع أندية دبي، وتجاوز عدد المشاركين 2000 طالب من مدارس دبي المختلفة، تنافسوا في 9 رياضات هي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، والسباحة وألعاب القوى وبطولة أصحاب الهمم.
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وقال سعيد حارب: الدورة تأتي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة أن تكون الرياضة المدرسية، هي قاعدة الهرم الرياضي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية، وبجميع فئات الرياضيين، وخاصة الناشئين منهم، الذين يمثلون المنبع الحقيقي للمواهب.
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وهنأ حارب الفائزين وأثنى على الفرق واللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى، مؤكداً انهم استحقوا التكريم في حفل ختام الدورة وفي حضور أساتذتهم وأولياء أمورهم، مثمناً ما بذلوه من جهد ومثابرة طوال مدة الدورة توجوه بحصولهم على الألقاب والجوائز الفردية والجماعية.
وخص حارب بالتحية الطلاب من أصحاب الهمم الذين وضعوا بصمتهم في الدورة وأكدوا قدرتهم على كسب التحديات، وقال: حرص المجلس على إدراج بطولة أصحاب الهمم، وذلك سعياً لتوسيع قاعدة المشاركة في الدورة لتتضمن كل فئات المجتمع، وحرصاً على دعم نادي أصحاب الهمم في مجال انتقاء الموهوبين وضمهم إلى الأندية الأخرى.
من جانبها، ثمنت غاية سلطان المهيري مشاركة أصحاب الهمم من الطلاب في المسابقات المختلفة، مشيرة إلى أن الدورة تلعب عدة أدوار إيجابية، حيث تعتبر فرصة طيبة للمدارس للتنافس فيما بينها في مختلف الألعاب الرياضية، كما تمثل نافذة مهمة لأندية دبي للتعرف على المواهب الرياضية الواعدة وضمها إلى الأندية، حيث يحصل الطلاب على فرصة لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم، فيما تستفيد الأندية من اللاعبين لدعم فرقها المختلفة.