سيطرة روسية على المراكز الأولى لكأس الجمباز الإيقاعي

دبي (الاتحاد)

توجت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية، لبطولة كأس الإمارات الدولي للجمباز الإيقاعي، التي أسدل الستار على نسختها الأولى أمس الأول، ونظمتها مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي وشركة براندس آندترندس، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في أكاديمية الحبتور للتنس.

حضر مراسم التكريم والختام، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحصة الكوس مديرة إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، والبطلة الأولمبية مارجريتا مامون الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو في العام الماضي، وسط حضور جماهيري كبير، حيث سيطرت اللاعبات الروسيات على المراكز الأولى في أغلب الفئات.

وفازت الروسية ميليشيك فاليريا بالمركز الأول في منافسات الألعاب الشاملة (أول أراوند) ومنافسات الأداء الحر (فري هاند بيرفورمانس) من فئة مواليد 2005 و2006، تلتها مواطنتها سيموشينا ديانا في المركز الثاني، وجاءت جولج أوليسيا في المركز الثالث.

وفي منافسات أداة الحبل (روب) فازت ميخاليفا داراي من فئة مواليد 2006 بالمركز الأول، وفي منافسات أداة الطوق (هوب) فازت الروسية ميليشيك فاليريا من فئة مواليد 2005 بالمركز الأول، تلتها مواطنتها جولج أوليسيا من فئة مواليد 2006 في المركز الثاني، وجاءت الروسية أبراموفا من فئة مواليد 2006 في المركز الثالث.