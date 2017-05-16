تايلاند واليابان إلى نصف النهائي

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخبا تايلاند واليابان إلى نصف نهائي بطولة فزاّع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى يوم الخميس المقبل في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي.

وحقق الفريقان الفوز الثاني على التوالي أمس، بعدما تغلب منتخب تايلاند على منتخب البحرين 67-35، فيما تفوق المنتخب الياباني على نظيره السعودي 59-36، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، على أن تكون المواجهة بينهما اليوم حاسمة لتحديد الترتيب النهائي بينهما، ومعرفة هوية من سيواجهان من المجموعة الثانية.

وكانت الجولة الأولى للمجموعة نفسها قد شهدت أمس الأول، تفوق تايلاند على السعودية 51-42، فيما تغلبت اليابان على البحرين 54-31. ويقدم العديد من اللاعبين قصص نجاحهم التي عرفوها بفضل الرياضة وفي كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي غيرت حياتهم بشكل كلي.

وكشف أكاستي جومجارين نجم المنتخب التايلاندي، عن قصته وقال: شعرت بالعزلة بسبب إعاقتي، وكنت أتابع كرة السلة عبر التلفاز، حتى شجعتني عائلتي على تجربة ممارستها في نادي قريب من منزلنا، ومن هناك بدأت، وبعدها تغيرت الأمور، وأصبحت أخوض المباريات، وأسافر حول العالم وأقدم مهاراتي، إنها تجربة رائعة للغاية.

كما تحدث بيلي بريدج لاعب المنتخب البريطاني، وقال: بدأت بممارسة اللعبة في منطقتي في لينكولن بسن الـ12، ومنذ ذلك الوقت تعلقت بها كثيرا، وأحببت إكمال مشواري فيها بدعم من أصدقائي وعائلتي، وممارسة هذه الرياضة جعلتني أتنقل كثيرا واكتشف العالم، إلى جانب العناية بصحتي والاهتمام بالكثير من جوانب حياتي.

من جهتها، أشاد ألن ماتاستاس، مدرب منتخب بريطانيا الذي حقق فوزا كبيرا على جنوب أفريقيا 101-42، بما تقدمه البطولة، وقال: دبي تفتح الأبواب للأجيال الصاعدة عبر إقامة هذا النوع من البطولات التي تجعلنا قادرين على المزج بين لاعبي الخبرة والشباب، وخوض مباريات أمام فرق من مختلف القارات.