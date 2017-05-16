تايلاند واليابان إلى نصف النهائي

دبي (الاتحاد)
تأهل منتخبا تايلاند واليابان إلى نصف نهائي بطولة فزاّع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى يوم الخميس المقبل في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي.
وحقق الفريقان الفوز الثاني على التوالي أمس، بعدما تغلب منتخب تايلاند على منتخب البحرين 67-35، فيما تفوق المنتخب الياباني على نظيره السعودي 59-36، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، على أن تكون المواجهة بينهما اليوم حاسمة لتحديد الترتيب النهائي بينهما، ومعرفة هوية من سيواجهان من المجموعة الثانية.
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وكشف أكاستي جومجارين نجم المنتخب التايلاندي، عن قصته وقال: شعرت بالعزلة بسبب إعاقتي، وكنت أتابع كرة السلة عبر التلفاز، حتى شجعتني عائلتي على تجربة ممارستها في نادي قريب من منزلنا، ومن هناك بدأت، وبعدها تغيرت الأمور، وأصبحت أخوض المباريات، وأسافر حول العالم وأقدم مهاراتي، إنها تجربة رائعة للغاية.
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من جهتها، أشاد ألن ماتاستاس، مدرب منتخب بريطانيا الذي حقق فوزا كبيرا على جنوب أفريقيا 101-42، بما تقدمه البطولة، وقال: دبي تفتح الأبواب للأجيال الصاعدة عبر إقامة هذا النوع من البطولات التي تجعلنا قادرين على المزج بين لاعبي الخبرة والشباب، وخوض مباريات أمام فرق من مختلف القارات.