1000 بحار في تحدي صيد «الكنعد»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، يغلق غداً باب التسجيل في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد التي تنطلق الخميس وتستمر لثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من ألف بحار، خاصة أن كل زورق سيضم خمسة بحارة على الأقل، وتتميز هذه البطولة بأنها تحمل الكثير من الموروث التقليدي، وتحيي جانباً مهماً من الحياة البحرية في الإمارات.

وتعد هذه النسخة من البطولة هي الأقوى، خاصة مع ارتفاع سقف الجوائز المحددة لأصحاب المراكز الأولى والجوائز المالية والعينية التي سيحصلون عليها، كما أنها تأتي لكي تلبي رغبة قوية لدى مجتمع الإمارات الذي يعتبر صيد الأسماك رياضة شعبية ومحببة له.

ويستقبل قسم السباقات في مقر النادي طلبات التسجيل من مختلف فئات الجمهور، خاصة أن البطولة مفتوحة للمشاركة لمختلف الجنسيات والمقيمين.