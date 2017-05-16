24 فريقاً في بطولة «عام الخير الرمضانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة «عام الخير في شهر الخير» لخماسيات كرة القدم، أن ريعها سيخصص لدعم مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومركز أسوان للقلب في مصر، وأشارت إلى أن البطولة تقام منافساتها تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للنادي المصري بالعين، وتنطلق منافساتها من 1 إلى 8 رمضان، بملعب الصالة الرئيسة بنادي الجزيرة بأبوظبي بمشاركة 24 فريقاً.

وأكد حامد سعد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة خلال المؤتمر الصحفي أمس، أنه من الممكن زيادة عدد الفرق إلى 30، وهو عدد كبير سوف يساهم في نجاح البطولة، ويحصل الفريق البطل على جائزة مالية قيمتها 30 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني على جائزة مالية قيمتها 15 ألف درهم.

وأضاف: يخصص عائد البطولة لصالح مؤسسة مجدي يعقوب، وذلك ضمن أهداف البطولة الخاصة باستغلال الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، في دعم ومساندة الأعمال الخيرية.

وحضر المؤتمر الصحفي مجموعة من نجوم الكرة والإعلام منهم حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، كما حضر المؤتمر الصحفي، نيابة عن وائل جاد سفير مصر بالإمارات، الدكتور كريم السادات نائب السفير، متمنياً للجنة المنظمة كل التوفيق في تنظيم البطولة، وشاكراً لرموز الرياضة في الإمارات دعمهم الكبير للفعاليات المصرية داخل الدولة

وأثنى يعقوب السعدي على الفرق المشاركة، وقال: البطولة تحظى بمتابعة كبيرة في الإمارات ومصر، لأن الهدف من إقامتها إلقاء الضوء وزيادة أعمال الخير، وتمنى التوفيق للقائمين على البطولة لتحقيق أكبر نجاح لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأبحاث القلب.

وقال الشاعر ناصر النيادي الذي حضر المؤتمر الصحفي: إن الهدف من البطولة له جانبان إنساني ومجتمعي وثقافي وهو التقاء أبناء الجاليات العربية على هدف واحد وهو حب الخير.

كما أشاد حازم أمام بالخطوات التنظيمية للبطولة، وتمنى لها النجاح لتحقيق الهدف الخيري من إقامتها، وزيادة عدد الفرق المشاركة من أبناء الجالية المصرية والإمارات ،وهو ما يعطي بعداً مهماً للدورة في زيادة الترابط بين أبناء البلدين.