«الهيئة» تناقش مسودة «التنفيذية»

دبي (الاتحاد)
ناقشت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية والمراكز والأندية الخاصة مسودة اللائحة التنفيذية للجهات الخاصة، وذلك خلال الاجتماع التنويري الذي عُقد بمقر الهيئة بدبي.
وشهد الاجتماع تفاعلاً مثمراً بين ممثلي الجهات الرياضية في طرح الموضوعات والتحديات التي تواجه عمل المراكز والأندية الخاصة، مؤكدين دعم وتعزيز آليات التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتحقيق أعلى درجات التقدم في في الوصول إلى الصيغة المثالية للائحة التنفيذية.
|
|
وأشار عبد الملك إلى أن المراكز والأندية الخاصة يقع على عاتقها دور كبير في السعي نحو نشر ثقافة ممارسة الرياضية لدى أفراد المجتمع، وتوسيع قاعدة انتشار الألعاب الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي، وخاصة أن هناك العديد من الاتحادات الرياضية نشاطها قائم على المراكز الخاصة.
من جانبه، أشاد خالد المدفع بالتعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات الرياضية، بما يخلق منظومة رياضية متكامل تسهم في تحقيق صبغة موحدة تحقق التنمية والتطور والمشاركة في الوصول لأهداف اللائحة المتمثلة في تنظيم ممارسة النشاط الرياضي في الدولة وضمان جودته والارتقاء به للحد من الممارسات المخالفة، وتنسيق عمل الجهات الخاصة ،بما يسهل مراقبة ومتابعة عملها، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي استكمال لمراحل وضع اللائحة في صورتها النهائية قبل اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.