«الهيئة» تناقش مسودة «التنفيذية»

دبي (الاتحاد)

ناقشت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية والمراكز والأندية الخاصة مسودة اللائحة التنفيذية للجهات الخاصة، وذلك خلال الاجتماع التنويري الذي عُقد بمقر الهيئة بدبي.

وشهد الاجتماع تفاعلاً مثمراً بين ممثلي الجهات الرياضية في طرح الموضوعات والتحديات التي تواجه عمل المراكز والأندية الخاصة، مؤكدين دعم وتعزيز آليات التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتحقيق أعلى درجات التقدم في في الوصول إلى الصيغة المثالية للائحة التنفيذية.

حضر الاجتماع إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد، وبدر الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية، وعمر خلف رئيس قسم المراكز والأندية الخاصة، وعبد الله سجواني مدير مركز سعادة المتعاملين، وعلي جاسم من مكتب الشؤون القانونية الذي استعرض بنود اللائحة وما جاء فيها من أحكام عامة. ورحب إبراهيم عبد الملك بممثلي الاتحادات الرياضية والمراكز والأندية الخاصة مؤكداً أهمية دور الجهات الرياضية في مناقشة اللوائح والمشاركة في إبداء الآراء والملاحظات حولها بما ينسجم مع أهداف اللائحة التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة.

وأشار عبد الملك إلى أن المراكز والأندية الخاصة يقع على عاتقها دور كبير في السعي نحو نشر ثقافة ممارسة الرياضية لدى أفراد المجتمع، وتوسيع قاعدة انتشار الألعاب الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي، وخاصة أن هناك العديد من الاتحادات الرياضية نشاطها قائم على المراكز الخاصة.

من جانبه، أشاد خالد المدفع بالتعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات الرياضية، بما يخلق منظومة رياضية متكامل تسهم في تحقيق صبغة موحدة تحقق التنمية والتطور والمشاركة في الوصول لأهداف اللائحة المتمثلة في تنظيم ممارسة النشاط الرياضي في الدولة وضمان جودته والارتقاء به للحد من الممارسات المخالفة، وتنسيق عمل الجهات الخاصة‪ ،‬بما يسهل مراقبة ومتابعة عملها، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي استكمال لمراحل وضع اللائحة في صورتها النهائية قبل اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.