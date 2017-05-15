العين يواجه الجزيرة والشباب يلاقي بني ياس اليوم

أسامة أحمد (دبي)

تقام اليوم مباراتان في الدور التمهيدي الثاني لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الكرة الطائرة، حيث تستضيف الصالة الصفراء بنادي الوصل في السابعة والربع، النهائي المبكر الذي يجمع العين مع الجزيرة، كما يلتقي بالصالة العيناوية في السابعة والربع أيضاً فريقا الشباب وبني ياس في مواجهة ساخنة لا تقل عن لقاء العين والجزيرة.

وارتدى لاعبو الفرق الأربعة قفاز التحدي من أجل خوض مباراتي اليوم من أجل الوجود في «مربع الذهب» بجانب النصر والأهلي.

وفي أورقة العين «المنتشي» بعد نجاحه في الاحتفاظ بدرع الدوري في «دار الزين» للموسم الثاني على التوالي، يتطلع لتكرار المشهد في الكأس الغالية والتحليق بـ «ثنائية الموسم» بعد أن بلغت استعداداته ذروتها لتحقيق المراد في ظهوره الأول في مسابقة الكأس.

وفي المعسكر الجزراوي لا تقل استعدادات «فخر أبوظبي» عن الزعيم العيناوي بعد المراجعات والقراءات المستمرة في الفرقة من جانب الجهاز الفني الذي يقوده النرويجي داريوس ميرزلاك، والذي ظهرت بصماته في مباراة فريقه الاستهلالية في «التمهيدي» الأول أمام حتا والتي كسبها بنتيجة 3/‏صفر والتي تألق فيها الكوبي ليوناردو ليفا مارتينز في ظهوره الأول والذي يسعى لتكرار المشهد في مباراة اليوم التي تمثل الاختيار الحقيقي له.

وفي أروقة «الجوارح»، يبدأ الفريق رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة صعبة أمام «السماوي» والذي يتطلع إلى الاحتفاظ بالكأس الغالية في «ديرة» للموسم الثاني على التوالي بعد حصوله على «برونزية» «بلاي أوف» الدوري، حيث حصل على «الوصيف» في المرحلة الأولى من الدورين الأول والثاني ليتأهل مع الأربعة الكبار، ليحرمه «العميد» من التأهل إلى نهائي الدوري، وبالتالي يكسب الوصل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى صعيد استعدادات «السماوي» الذي تأهل إلى المرحلة الثانية من الدور التمهيدي على حساب عجمان بنتيجة 3 /‏ صفر، رفع الفريق شعار ترك بصمة في الكأس الغالية بعد حصوله على لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أولى مسابقات الموسم.

وكان الأهلي قد تأهل مباشرة إلى نصف نهائي الكأس بعد فوزه على الوصل 3/‏صفر، فيما خدمت القرعة النصر الذي تأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي، وتقام مباراتا «مربع الذهب» يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي الفائز من العين والجزيرة مع الأهلي، فيما يلاقي النصر الفائز من الشباب وبني ياس.