سالم عبدالرحمن يسجل أول فوز في الجائزة الكبرى للشطرنج

دبي (الاتحاد)

نجح الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن في تحقيق الفوز الأول في اليوم الثالث من بطولة العالم للجائزة الكبرى المقامة حالياً في العاصمة الروسية موسكو والتي يحتضنها مبنى التلغراف الشهير وتعد البطولة من أقوى البطولات العالمية حيث يشارك فيها 18 لاعباً من النخبة على مستوى العالم.

وجاء فوز سالم على الأستاذ الدولي الكبير الروسي نيبومياتشي أيان أحد أبرز مواهب روسيا والعالم وتقدم لاعبنا الذهبي للمركز الثاني، خلف المتصدر الصيني دينج لايرين، بعدما رفع رصيده إلى نقطتين.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد لعب سالم افتتاحاً صلباً ضد افتتاحية «ريتي « وحصل على وضع متعادل ومتكافئ بعد مرحلة الافتتاح ولكن سرعان ما كشر الأستاذان الدوليان عن نواياهما في كسب نقطة المباراة ودخلا في مناورات هجومية رجح سالم فيها كفته الهجومية ومهاراته الحسابية وأنهى الدور بطريقة جميلة جدا، وحقق أول فوز له في البطولة.

المثير أن سالم تعادل في أول جولتين مع لاعبين من روسيا، حيث تعادل في الجولة الأولى مع الأستاذ الدولي الروسي ألكسندر جريتشوك الفائز بالحلقة الأولى التي استضافها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتعادل في الجولة الثانية مع الأستاذ الدولي الروسي سفيدلر بيتر.