الجودو يهدي الإمارات الميدالية الأولى

أحمد جمال الدين (باكو)

أهدى منتخبنا للجودو الميدالية الأولى للإمارات، ضمن منافسات الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها باكو وتختتم يوم 22 من مايو الجاري، بمشاركة 6000 لاعب ولاعبة من 54 دولة في 3 قارات مختلفة.

وحصد اللاعب إيفان رومانكو الميدالية البرونزية لوزن تحت 100 كجم بعد تغلبه على الكازاخستاني ديميانينكو، ليحصل على المركز الثالث، حيث لم تكن البداية موفقة للاعب حين خسر أمام الجزائري بو يعقوب قبل أن يعود ويحافظ على آماله في اقتناص ميدالية ويفوز على التركي أرديجان، ليتمكن من حصد الميدالية البرونزية، وهي الأولى لوفدنا في الدورة.

وبذلك دخلت الإمارات جدول الترتيب؛ إذ تحتل المركز 17 حتى الآن مع إمكانية زيادة الحصة والوجود في مركز متقدم من خلال المنافسات المتبقية في رماية الإسكيت، وألعاب القوى، وألعاب أصحاب الهمم، والتايكواندو، وكرة الطاولة، ورفع الأثقال عن طريق الرباع المر راشد المري الذي سينافس ضمن وزن فوق 105 كجم غداً.

وخرج ميهال ميرشتاين لاعب منتخبنا للجودو من منافسات وزن تحت 90 كجم، وذلك بعد فوزه في المواجهة الأولى على السعودي عبد الكريم البيشي، ولكنه لم يعزز انتصاره؛ إذ خسر أمام صاحب الأرض ميدفيدف ليلاقي الأوزبكي ساتوروفا لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليخسر كذلك مرة أخرى ويودع المسابقة.