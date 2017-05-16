ختام موسم أكاديمية بوذيب للفروسية

أبوظبي (وام)

نظمت أكاديمية بوذيب للفروسية التابعة لنادي تراث الإمارات منافسة ختام الموسم 2016 - 2017 في ألعاب قفز الحواجز والترويض وتخطي الأقماع والتقاط الأوتاد وذلك في إسطبلات بوذيب في مدينة الختم. شارك في منافسة قفز الحواجز 10 فرسان أحرز المركز الأول بينهم الفارس عتيق الكثيري، فيما جاء الفارس عتيق الرميثي ثانياً، واحتل المركز الثالث الفارس قاسم محمد، وفي منافسة الترويض التي شارك فيها 12 فارساً، احتل الفارس عبد الله أحمد آل علي المركز الأول، بينما ذهب المركز الثاني للفارس محمد مبروك البريكي، وجاء الفارس زايد عبد الله البريكي في المركز الثالث.

وفي منافسة تخطي الأقماع التي شهدت مشاركة 13 فارساً تصدر المركز الأول الفارس ناصر جمعة الوحشي، تلاه إبراهيم علي البلوشي، بينما جاء الفارس صالح سعيد العامري في المركز الثالث، فيما احتلت المركز الرابع الفارسة شما علي النعيمي، وجاء الفارس خالد عبد الله السويدي في المركز الخامس، وذهب المركز السادس للفارس عيسى خليفة الهاجري.

شاركت في منافسة التقاط الأوتاد ثلاث فرق هي: التميز، والمستقبل، وأسود الأطلسي، وضم كل فريق أربعة فرسان، وفاز بالبطولة فريق أسود الأطلسي، ونال الفارس سلطان الجنيبي لقب فارس البطولة. يذكر أن أكاديمية بوذيب للفروسية أنشئت بناء على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وهي تقدم دورات تدريبية يومية للإماراتيين بكل مستوياتهم من سن العاشرة فما فوق، ويتم تشجيع الطلبة على المشاركة في مجموعة من الأنشطة لتطوير مهاراتهم الرياضية ومهاراتهم العملية في مجال رعاية الخيول.. وتوفر الأكاديمية دورات خاصة بالترويض، والتحمل والاستعراض، والقفز على الحواجز، والتقاط الأوتاد.. وتضع الأكاديمية تحت تصرف طلابها مجموعة متنوعة من المرافق وفريقاً من المدربين المحترفين وخيولاً ينحدر معظمها من السلالات العربية الأصيلة.