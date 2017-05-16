ختام موسم أكاديمية بوذيب للفروسية

أبوظبي (وام)
نظمت أكاديمية بوذيب للفروسية التابعة لنادي تراث الإمارات منافسة ختام الموسم 2016 - 2017 في ألعاب قفز الحواجز والترويض وتخطي الأقماع والتقاط الأوتاد وذلك في إسطبلات بوذيب في مدينة الختم. شارك في منافسة قفز الحواجز 10 فرسان أحرز المركز الأول بينهم الفارس عتيق الكثيري، فيما جاء الفارس عتيق الرميثي ثانياً، واحتل المركز الثالث الفارس قاسم محمد، وفي منافسة الترويض التي شارك فيها 12 فارساً، احتل الفارس عبد الله أحمد آل علي المركز الأول، بينما ذهب المركز الثاني للفارس محمد مبروك البريكي، وجاء الفارس زايد عبد الله البريكي في المركز الثالث.
وفي منافسة تخطي الأقماع التي شهدت مشاركة 13 فارساً تصدر المركز الأول الفارس ناصر جمعة الوحشي، تلاه إبراهيم علي البلوشي، بينما جاء الفارس صالح سعيد العامري في المركز الثالث، فيما احتلت المركز الرابع الفارسة شما علي النعيمي، وجاء الفارس خالد عبد الله السويدي في المركز الخامس، وذهب المركز السادس للفارس عيسى خليفة الهاجري.
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