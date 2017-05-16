«مبليش» يخطف لقب سباق دبي الدولي في يوم الإمارات

سراج الدين محمود (روما)

توّج الجواد «مبليش بي أس ايه» بطلاً لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة (ليستد) على مسافة 1.900 متر بمضار كبانيللي روما، ضمن فعاليات يوم الإمارات في روما الذي دشن نسخته الثالثة عشرة أمس الأول، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وعلى شرف مشروع التوأمة بين مضماري جبل علي - كبانيللي روما.

واتخذ «مبليش» بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أف بوغنايم، موقعاً بارزاً في السباق الذي اجتمع له 16 خيلاً تنافست على الجائزة البالغة 30800 يورو. ولم يجد صعوبة تذكر في حسم اللقب لصالحه ومن ورائه «نيل عزيز» وصيفاً و«نيل أشال» في المركز الثالث، وبنهاية المنافسة قامت سفيرة موريتانيا بتتويج الفائزين.

شهد الحفل صقر ناصر الريسي سفير الدولة في إيطاليا، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، وعبد الله الأنصاري، ومسعود محمد صالح، وتوفيق الداعوق أعضاء اللجنة المنظمة للسباق.

وحظي الحفل بحضور مشرف للسفراء العرب في روما يمثلون دولة الكويت، سلطنة عمان، موريتانيا، الأردن، المغرب، وسفير جامعة الدول العربية، إضافة إلى عدد من سفراء الدول الصديقة ورئيس أركان الجيش الإيطالي وثلاثة من عمداء بلديات روما، ومدير طيران الإمارات في روما. كما شهد حفل السباق أيضاً عدد من رجال الأعمال الإيطاليين، ومن وزارتي الخارجية والداخلية والاقتصاد والثقافة، وعدد من مواطني الإمارات في إيطاليا والطلبة الدارسين فيها، إضافة إلى حضور جماهيري استمتع بفعاليات أشواط السباق الذي أصبح يترقبه عشاق السباقات في كل عام بشغف كبير.