«مراقب» يظفر بلقب كأس رئيس الدولة للخيول في دوفيل

أحمد وهاب (دوفيل)

أبهرت الجولة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 24، عشاق ومحبي سباقات الخيل العالمية في مضمار دوفيل الفرنسي الشهير الذي استضاف للمرة الأولى من نوعها سباقاً للخيل العربي الأصيل، في افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية بفرنسا، وسط حضور جماهيري كبير.

وأقيم السباق برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتوج بلقب السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر «جروب 1» المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بزمن 2:24:48 دقيقتين وبفارق نصف طول، وذلك بإشراف المدرب فرانسو أورو، وبقيادة الفارس فرانسوا برتراس، وحل ثانياً «مهداف عذبة» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بإشراف المدرب فيليب سوقرب، وقيادة الفارس بيير بودا، فيما جاء بالمركز الثالث «برادا» للمالك الهولندي جي زيتوليف، بإشراف المدرب جي تي زيتوليف، وبقيادة الفارس أنطوان هملن.

وقام في ختام السباق معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة في فرنسا، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفائزين وتقديم الكأس لصاحب المركز الأول «مراقب» وتسلمها المدرب فرانسو أورو، والفارس فرانسوا برتراس، فيما تسلم كأس المركز الثاني المدرب فيليب سوقرب، وكأس المركز الثالث المدرب جي تي زيتوليف.

وشهد شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية تحدي نخبة الخيول الأصيلة، وسط صراع مثير على اللقب بحضور جماهيري غفير، وسط مشاركة 7 خيول، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو، وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم اللجنة المشرفة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس لجنة الفروسية في المجلس، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب». كما حظي الحدث باهتمام كبير من ملاك ومربي ومدربي الخيول في جميع أنحاء العالم، في ظل إقامته بالتزامن مع سباقات أبوظبي جينيس للمهرات والمهور لمسافة 1000 و2000 متر والتي تعد الأشهر في العالم وافتتاحية السباقات الكلاسيكية في فرنسا، ويحتضنها مضمار دوفيل الشهير الذي احتضن أول سباق في مسيرته في عام 1882، ويعتبر من أعرق المضامير العالمية، إلى جانب المكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية لدى عشاق السباقات الكلاسيكية على مدار سنوات تنظيمه. وحسم المهر «براميتوت» للشقب ريسينج للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، سباق أبوظبي جينيس الفرنسي لمسافة 2000 متر للمهور من عمر ثلاث سنوات فما فوق، وحصد اللقب بزمن 1:36:82 دقيقة بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني «لي برافدو» للأمير فيصل بن خالد، فيما جاء بالمركز الثالث «ريفيت» للمالك ذا ستارشب بارتنرشب. بلغت قيمة جوائز السباق 600 ألف يورو، وأقيم على مضمار دوفيل بمشاركة 13 مهراً، تمثل أفضل الخيول في افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية بفرنسا، وسط صراع كبير وتنافس محتدم بين براميتوت الذي انطلق بقوة نحو المقدمة بالنصف الثاني للسباق، لمطاردة المتصدر لي برافدو، فكانت لنقطة النهاية كلمة الفيصل لحسم المعركة المحتدمة لصالح براميتوت بفارق الرأس، وذلك تحت إشراف المدرب الفرنسي جون روجيه وبقيادة الفارس كريستيان ديمرو.