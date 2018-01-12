«فنون العرائس».. ورشة لتكوين رؤية سينوغرافية

تونس (الاتحاد)

انطلقت أشغال ورشة «فن العرائس» التي يقوم بتأطيرها اللبناني وليد دكروب المتخصص في مجال «مسرح الدمى»، وذلك ضمن الأنشطة الموازية للعروض المسرحية الخاصة بالدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي بتونس الذي يتواصل إلى غاية يوم 16 يناير.

واحتضن أشغال هذه الورشة فضاء المركز الوطني لفن العرائس بمشاركة طلبة المعهد العالي للفن المسرحي التونسي . وحول أهداف هذه الورشة يقول وليد :» يكمن هدف الورشة في كيفية التعاون بين المخرج والسينوغرافي وكيفية تكوين رؤية سينوغرافية لا مسرحية عرائس لتوضيح طبيعة العلاقة ما بين العروس أو الدمية والمحرك وطبيعة العلاقة ما بين النص والدمية، لأن مسرح العرائس هو لغة مسرحية قائمة الذات لها مفرداتها وأصولها وقواعدها وأسسها وكل هذه الأسس والقواعد يمكن لها أن تكسر لأسباب معينة مبررة دراميا ..

الورشة تتواصل على مدى خمسة أيام يتم التركيز من خلالها يتسنى الإلمام بفكرة السينوغرافيا وخطة العرض.

وحول حرص الهيئة العربية للمسرح على برمجة هذه الورش تزامنا مع العروض المسرحية والندوات أشار وليد دكروب بأن الهيئة العربية للمسرح تسعى دائما لتقديم الأعمال المسرحية والابداعية لجمهور الدول العربية ولم تتغافل عن تخصيص مساحة مهمة لمسرح العرائس من خلال الملتقيات والمؤتمرات والورشات خاصة وأنه للأسف ظل هذا الفن مهمشا بالعديد من الدول العربية .