«مخطوطات علمية».. يضيء على كنوز العقل العربي والإسلامي

فاطمة عطفة (أبوظبي)
يستضيف مجلس محمد خلف، في منطقة البطين بأبوظبي، معرض «المخطوطات العلمية»، والذي يستمر إلى 21 يناير الجاري، ويضم عدداً من اللوحات لمخطوطات علمية، محلية وعربية، إلى جانب نماذج من المخطوطات النادرة والكتب التاريخية التي ساهم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في حفظها من التراث، وهي في مجملها كنوز تعكس عبقرية العقل العربي والإسلامي في حقب تاريخية مختلفة.
ومن هذه المخطوطات والوثائق والمطبوعات التي تم ترميمها ومعالجتها بالمركز، وهي معروضة في أروقة المجلس، لوحات مصورة عن علوم اللغة، والزراعة، والطب، والصيدلة، والهندسة، والفلك، كما تطالعنا في علم النحو صورة مخطوطة تأليف الجامي، عبد الرحمن بن أحمد.. الهروي، ويعود تاريخ نسخها إلى أواخر القرن الحادي عشر الهجري. وللجامي أيضا الفوائد (الضيائية شرح الكافية) ويعود تاريخها إلى 898 هـ.
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وفي علم الفلك، تعرض عدد من اللوحات المصورة عن مخطوطات هذا العلم توضح رصد الأهلة والنجوم وهي بعنوان: «التبصرة في علم الهيئة» تأليف الخرقي، محمد بن أحمد بن أبي بشر المروزي 533ه، نسخ إدريس بن سعيد 757هـ المصدر مكتبة آيا صوفيا في اسطنبول، إضافة إلى كتاب تشريح الأفلاك، تأليف: أبو حسين الصوفي، وهو بعنوان: «صور الكواكب»، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع الهجري. وتحت عنوان: علم الفلك أيضا، نرى صورة لمخطوطة «رسالة من الأسطرلاب» تأليف ابن الشاطر، القرن الثامن الهجري، وصورة لمخطوطة: «معرفت نامة» تأليف: الأرضرومي، إبراهيم بن درويش، من القرن الثاني عشر الهجري.
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أنور الظاهري، المسؤول عن قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد، أشار إلى أن هناك مقتنيات قيمة في المركز تبلغ أكثر من مليون و250 ألف مخطوطة وعنوان، منها 800 ألف مخطوط مصور، و17 ألف مخطوط أصلي، و400 ألف عنوان كتاب، و7000 عنوان دورية، و20 آلاف رسالة جامعية، و6500 عنوان من الوسائط المتعددة.