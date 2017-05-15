الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركزا صحيا بمنطقة عرقة بشبوة اليمنية

المكلا (وام)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها لتعزيز ودعم قطاع الخدمات الصحية في اليمن الذي يعد من أكثر المجالات تأثرا بالأزمة الراهنة. وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس مركزا صحيا بمنطقة عرقة بمحافظة شبوة وذلك في إطار مشاريع عملية إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية في المناطق المحررة بالمحافظة.

وقال عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح له إن افتتاح المركز يأتي في إطار جهود دعم وإنعاش القطاع الصحي في محافظة شبوة ضمن الخطة العامة التي تسعى الهيئة لتحقيقها وتهدف إلى توصيل الخدمة الصحية للمواطن اليمني بسهولة ويسر وبإمكانيات عالية .

ولفت إلى ان مشاريع ترميم وصيانة المرافق الصحية تعد حلقة في سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة في محافظة شبوة لتحسين أوضاع الأهالي وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ونوه إلى أن مشاريع البنية التحتية تأتي ضمن أولويات الهيئة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإلى ما كانت عليه قبل الأزمة التي تمر بها اليمن إلى جانب استمرار تدفق المساعدات الغذائية الى محافظة شبوة .. مؤكدا حرص الهيئة على ترميم وصيانة المباني والمراكز الصحية وتزويدها بالتجهيزات الداخلية وغيرها من المستلزمات لتكون جاهزة لاستقبال المرضى.

من جانبه أشاد هادي سعيد الخرماء الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية رضوم بمحافظة شبوة بالدعم المتواصل لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي المديرية في كافة المجالات الخدمية والاغاثية ومشاريع البنية التحتية ..مثمنا المشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة تعزيزا لصمود أهالي محافظة شبوة في مواجهة الظروف القاسية التي مرت بها.

من جهته ثمن مبارك عبدالله عفيف مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية رضوم مشروع صيانة وتأهيل مركز عرقة الصحي من أعمال ترميم وصيانة المبنى من الداخل ورفده بدواليب وكراس ومقاعد انتظار وأسرة وكذا استبدال بعض الأجهزة الكهربائية والمعدات الطبية ليكون جاهزا لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم.